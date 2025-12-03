x

Daddy Yankee los grabó quemando pólvora en Medellín y ahora la Policía los busca

El cantante reguetonero recibió diciembre en Medellín y terminó grabando un apartamento en El Poblado en el que quemaron una gran cantidad de pólvora durante la alborada. En Antioquia ya van 24 quemados.

  El video grabado por el cantante Daddy Yankee captó a los ocupantes de un apartamento quemando una gran cantidad de pólvora. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Las autoridades de Medellín están tras la pista de los ocupantes de un apartamento en el sector de El Poblado que fueron captados quemando pólvora durante la alborada.

La situación quedó en evidencia por cuenta de una publicación realizada por el cantante de reguetón Daddy Yankee, que se difundió ampliamente a través de internet.

Le puede interesar: Video | Con balde en mano, vecino le “aguó” la tiradera de pólvora a dos irresponsables en Bello

En un breve video, uno de los pioneros puertorriqueños del reguetón mostró con curiosidad cómo vivió la bienvenida a la Navidad en la capital antioqueña.

En dicha publicación, grabada en el suroriente de Medellín, se aprecia al artista observando la alborada.

Sorprendido, Ramón Luis Ayala Rodríguez señala el último piso de un edificio en el sector de El Poblado, del que sale una gran cantidad de juegos pirotécnicos.

En un fugaz acercamiento realizado por el camarógrafo, logra apreciarse lo que sería una persona disparando toda suerte de artefactos de pólvora.

@daddyyankee

Mi primera Alborada en Medallo. Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonriele a la vida ❤️‍🔥

♬ Sonríele - Daddy Yankee

Pese a su vistosidad, cabe recordar que esta práctica no solo está prohibida en todo Medellín, sino que es especialmente peligrosa en las propiedades horizontales, en las que los errores de manipulación han generado todo tipo de heridos y quemados.

Luego de que la publicación se difundiera por la internet, desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se señaló que se verifica el material y se emprendió la búsqueda de los responsables, quienes podrían ser sancionados con una orden de comparendo por atentar contra la seguridad y la convivencia.

Lea también: Alborada perjudicó el aire y aumentó a siete los quemados por pólvora en Medellín

En apenas dos días de diciembre, situaciones similares se han producido en otros edificios a lo largo del Valle de Aburrá.

Otros caso que generó polémica, sobre todo por quedar registrado en redes sociales, ocurrió en el barrio El Trapiche de Bello, en donde la comunidad captó preocupada a un hombre que también estaba tirando voladores desde un apartamento.

Pese a los reparos y la preocupación de los vecinos, el hombre detonó una gran cantidad de pólvora a escasos metros de varios apartamentos.

Todo terminó cuando uno de los vecinos le tiró un baldado de agua fría y le mojó los artefactos explosivos.

Siga leyendo: Niño de 9 años murió intoxicado al tomarse una sustancia que encontró en un parque de Manrique, en Medellín

Sin embargo, desde la Alcaldía de Bello señalaron que uniformados de la Policía fueron hasta el lugar de los hechos para impartir un comparendo a los infractores, que pusieron en riesgo la integridad de sus vecinos.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, con corte al pasado 2 de diciembre en el departamento ya iban 24 personas lesionadas por culpa de la pólvora, 15 de ellos en Medellín, dos en Nechí, dos en Bello y una en los municipios de Envigado, Itagüí, Caucasia, El Bagre y Cáceres.

De ese consolidado, 20 son adultos y cuatro son menores de edad.

