Así Lionel Messi despidió a su padre Jorge, en Argentina, acompañado de su familia y fanáticos

Lionel Messi se despidió este domingo, en la intimidad y cerca de su Rosario natal, de su padre Jorge, fallecido el sábado a los 68 años, un pilar emocional para el astro argentino y su representante desde los primeros pasos de su carrera.
La ceremonia se realizó en un cementerio de Pérez, localidad lindera a Rosario, y terminó alrededor del mediodía argentino.
El encuentro de familiares y allegados se desarrolló bajo un estricto hermetismo y con un fuerte operativo de seguridad, que comenzó a levantarse de manera progresiva al finalizar la ceremonia, constataron periodistas de la AFP en el lugar.
Lionel Messi llegó el sábado por la noche junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos en un vuelo privado desde Estados Unidos y permanece desde entonces junto al resto de su familia, en Rosario, tras la muerte de su padre.
En las inmediaciones del cementerio se concentraron periodistas, policías y algunos fanáticos, varios de ellos con presentes para despedir a Jorge Messi, una figura central en la vida y la carrera del capitán de la Albiceleste, tanto como padre como en su papel de representante.
Enterese: Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en Argentina