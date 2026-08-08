9 de agosto en la Feria de las Flores: Desfile de Silleteros, Plaza de Flores y el cierre de una semana de fiesta

La Feria de las Flores 2026 llega este domingo 9 de agosto a su último día, después de una semana de programación que ha llevado música, tradición, cultura y entretenimiento a diferentes escenarios de Medellín y sus alrededores. Para esta jornada de cierre todavía quedan varios planes para despedir la fiesta por todo lo alto. Lea: ¿Qué comen los silleteros para aguantar cuatro horas cargando hasta 80 kilos en el Desfile de Silleteros? Por eso, seleccionamos algunos eventos de este domingo para quienes quieren aprovechar hasta el último momento la programación de la Feria. Hay opciones para todos los gustos, desde actividades tradicionales hasta conciertos y festivales de danza.

1. Desfile de Silleteros 2026: horario, vías cerradas y todo lo que debe saber

Este domingo 9 de agosto, Medellín tendrá varios cierres viales por el Desfile de Silleteros, el evento central de la Feria de las Flores y la actividad que marcará el cierre de esta edición. El recorrido será de 2,4 kilómetros, de 2:00 a 7:00 p.m. y obligará a implementar restricciones en algunos de los principales corredores de la ciudad.

Los cierres estarán concentrados principalmente en las vías por las que pasarán los silleteros, entre ellas la avenida Regional, la calle 42, la avenida San Juan y la avenida del Ferrocarril. Estas restricciones se implementarán de manera gradual, de acuerdo con el avance del desfile, por lo que los tiempos de reapertura dependerán del desarrollo de la jornada. La recomendación para quienes necesiten desplazarse por Medellín este domingo es programar los recorridos con anticipación, evitar las zonas del desfile y mejor usar el transporte público. El Desfile de Silleteros será además el gran evento de cierre de la Feria de las Flores 2026, por lo que se espera una alta afluencia de público en diferentes puntos de la ciudad.

2. El último día para disfrutar la Plaza de Flores

Las Plazas de Flores son espacios de encuentro creados durante la Feria de las Flores para acercar a los ciudadanos a la cultura, la gastronomía, la música y las tradiciones de Medellín. En estos escenarios se combinan presentaciones artísticas, actividades familiares y oferta gastronómica, en una programación pensada para disfrutar la Feria en diferentes puntos de la ciudad. Este domingo, último día de la Feria de las Flores 2026, será también la última oportunidad para visitar la Plaza de Flores de Parques del Río y disfrutar de su programación. Durante la jornada estarán El Cantinazo de Rodolfo Rey, la Corporación La Fanfarria, Pulgarcito y la Fiera, Luisa Fernanda Vergara, Mediterráneo y Chilakas, con actividades para cerrar la celebración en este espacio.

3. Danza, música y tradición para cerrar la Feria de las Flores 2026

El Festival de Danza Feria de las Flores 2026, en su segunda edición, será una de las opciones para disfrutar este domingo 9 de agosto. La actividad se realizará en el Centro Comercial Terminal del Sur, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Otra alternativa será el Baile de las Flores, que tendrá lugar en el Salón Málaga, ubicado en la carrera 51 # 45–80. La programación comenzará a las 3:00 p. m. y se extenderá hasta la medianoche, en un espacio que hace parte de la oferta cultural y musical de este último día de la Feria. Para quienes buscan un plan en familia, El Rancherito en Feria tendrá actividades con silleteros y espacios de recreación para niños en sus sedes de Rionegro, Las Palmas y Copacabana, entre la 1:00 y las 4:00 p. m.

4. No pierda la última oportunidad para visitar Florecer 2026

Este domingo también será el último día en el que estarán abiertas las puertas para visitar Florecer en el Jardín Botánico de Medellín. La exposición, que se realiza del 4 al 9 de agosto, presenta más de 2.500 orquídeas de 350 variedades, cultivadas por 35 asociaciones y productores de diferentes regiones del país. Además de la exposición de orquídeas, Florecer incluye actividades para acercarse a la biodiversidad y a las tradiciones relacionadas con las flores. Es una alternativa para quienes quieran despedir la Feria con un plan más tranquilo y conocer parte de la riqueza natural que también hace parte de esta celebración. Le puede interesar: Él es Juan Camilo Mesa, el paisa que cultivó una de las mejores orquídeas de la Feria de las Flores 2026

Otro plan para quienes quieran cerrar la Feria de las Flores con una mirada a la naturaleza es Colombia, país de las aves, en El Tesoro Parque Comercial. La experiencia, de ingreso libre, transforma diferentes plazas del centro comercial con esculturas, fotografías, sonidos y espacios interactivos dedicados a las aves colombianas. La iniciativa fue curada por la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO). Entre los espacios está “El vuelo más alto”, en Plaza Palmas, que estará disponible hasta el 17 de agosto y permite comparar el tamaño de especies como cóndores, flamencos, águilas y garzas a través de un mural interactivo. Además, el recorrido incluye oferta gastronómica, actividades para niños y música en vivo. La experiencia completa de Colombia, país de las aves estará disponible hasta el 17 de agosto, por lo que es una opción que puede disfrutarse incluso después de que termine oficialmente la Feria de las Flores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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