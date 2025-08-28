El tiempo no perdona: Lionel Messi anunció la fecha de su último partido de eliminatorias con Argentina, ¿cuáles son sus estadísticas?

El “D10S” futbolero no es eterno, sino tan mortal, finito, como cualquiera. Lo supimos cuando murió Diego Maradona en noviembre del 2021. Ahora lo ratificamos, con dolor en el alma –hay que decirlo–, al enfrentarnos de frente con la certeza de que el tiempo, el caníbal más despiadado de la historia, pasó y con su poder indetenible hizo que Lionel Messi, el mejor futbolista por los siglos de los siglos, ya está más cerca del retiro, que de lo que nos enamoró en las últimas dos décadas a tantos.
Lio, de 38 años, fue confirmado entre los convocados a la Selección Argentina por Lionel Scaloni para la última doble jornada de las eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026, en la que enfrenarán a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires, y visitarán a Ecuador el 9 de ese mes en Quito. Al tiempo, el futbolista, que esconde detrás de su barba medio roja el mismo rostro de niño inocente, medio atolondrado, tímido, de mirada extraviada, que le conocimos siempre, anunció que el duelo ante el elenco patriota sería especial porque será el último que dispute con su equipo nacional por eliminatorias.
