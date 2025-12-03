Representantes del partido Demócrata de EE. UU. difunden fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe

Representantes Demócratas de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein donde presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse.
Las imágenes del antiguo escondite caribeño de Epstein arrojan poca luz nueva sobre el complejo escándalo.
Sin embargo, podrían agregar presión al gobierno de Donald Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein.