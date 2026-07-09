Lucas González ya imprime su intensidad en Atlético Nacional: así fue la presentación del nuevo técnico verde

“Esa es la intensidad con la que nos debemos acostumbrar a jugar”, gritó, con tono de líder orgulloso, el entrenador bogotano Lucas González cuando finalizó, en la cancha más cercana al Centro de Alto Rendimiento de la sede de Guarne, el noveno entrenamiento que dirige el nuevo timonel del cuadro verdes desde que asumió su cargo.

González, quien estará acompañado de Alexis Henríquez, el portugués Tiago Pina, Camilo Cartagena y Luis Alejandro Restrepo, se mostró activo durante la práctica, realizada en la mañana del jueves en la sede del cuadro verde. En el tiempo que se pudo ver el entrenamiento, el técnico detuvo varias veces el desarrollo de la sesión para hacer correcciones con los jugadores.

Después, en la cancha sintética del Centro de Alto Rendimiento, donde los futbolistas suelen recuperarse y prepararse físicamente antes de los encuentros, dio una charla magistral contándole a la prensa sobre a qué va a jugar su Atlético Nacional.

El timonel, que manifestó sentirse muy orgulloso por su regreso al equipo –estuvo en la cantera entre 2021 y 2022, cuando regresó de Europa–, pidió que le permitieran contarle a la prensa, tal como lo hizo con los futbolistas, una charla de qué es lo que quiere que hagan sus dirigidos para poder ser campeones. Además, Víctor Marulanda, director deportivo del club, dijo que la llegada de González estuvo respaldada por una recomendación de Francisco Maturana.

Marulanda contó que, cuando estaban decidiendo quién llegaría a dirigir el club, le preguntó al mítico técnico colombiano, ¿cuál es el partido de la Liga que no se pierde? Le respondió que los del equipo que dirigía Lucas González hasta hace un momento.

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