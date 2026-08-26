Luis de la Fuente habló sobre las sanciones a Argentina tras la final del Mundial: “Nuestros jugadores son las víctimas”

Tras más de un mes de haberse disputado la final del Mundial 2026, aún hay reacciones sobre lo ocurrido en aquel partido, especialmente aquellos incidentes al final donde los jugadores de Argentina agredieron a integrantes de la plantilla española. Sobre esto, el técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, alzó la voz.

Lo hizo ante los micrófonos del programa 25 horas de Radio Nacional de España; allí, De la Fuente expresó su profundo rechazo a los hechos violentos protagonizados por la delegación argentina tras el pitazo final.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo”, subrayó el entrenador campeón del mundo y reafirmó la inocencia de su plantel ante las agresiones.

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“Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, reiteró.

Estas palabras del técnico español se dan luego de que la Comisión Disciplinaria de la Fifa oficializara los castigos por los incidentes ocurridos durante y después de la final entre los que destacan la sanción a Leandro Paredes, quien fue suspendido con 10 partidos y una multa de 90.000 dólares tras haber tomado del cuello al defensor español Eric García y empujado al suelo a Gavi.

Asimismo, el defensor Nahuel Molina fue penalizado con siete encuentros de suspensión y una multa de 90.000 dólares por golpear a Rodri mientras que el asistente técnico Roberto Ayala recibió tres partidos de sanción y el mediocampista Thiago Almada fue castigado con un partido.