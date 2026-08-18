Lucho Díaz no se conforma: la ambiciosa cifra de goles que quiere alcanzar con Bayern

Luis Fernando Díaz sigue ganándose un lugar especial entre los aficionados del Bayern Múnich. El colombiano fue una de las grandes atracciones durante el ‘Team Day’, jornada en la que los planteles masculino y femenino compartieron con los hinchas del club alemán.
Este lunes 17 de agosto, Lucho fue uno de los jugadores más solicitados por los seguidores, quienes se acercaron para pedirle autógrafos y fotografías. Una muestra de que, después de su primera temporada en el gigante bávaro, el colombiano empieza a convertirse también en uno de los futbolistas más queridos por la afición.