La producción ofensiva de dos delanteros de la Selección Colombia los mantiene entre los protagonistas del fútbol europeo en 2026. Luis Javier Suárez y Luis Díaz aparecen en la parte alta de una clasificación que reúne a algunos de los futbolistas con más contribuciones entre goles y asistencias durante el año. Suárez ocupa el cuarto puesto con 31 contribuciones, mientras que Díaz es sexto con 30. Sin embargo, los caminos de ambos para llegar a esas cifras son diferentes. El atacante de Sporting atraviesa un comienzo de temporada especialmente productivo. En la nueva campaña suma siete goles y una asistencia, registros que le han permitido incrementar rápidamente su producción y alcanzar las 31 contribuciones que registra en el escalafón.

Díaz, por su parte, aparece en la clasificación gracias al acumulado que consiguió durante todo 2026. Su inicio de temporada con Bayern ha sido más discreto, pues registra un gol en siete partidos, pero su rendimiento durante el primer semestre le permite mantenerse entre los jugadores más productivos del listado. Kane encabeza la clasificación El primer lugar pertenece a Harry Kane, quien suma 42 contribuciones. El delantero inglés es seguido por su compañero de Bayern, Michael Olise, con 41, mientras que Lamine Yamal completa el podio con 36 aportes en 31 partidos. Después aparece Suárez, quien iguala las 31 contribuciones de Raphinha, aunque el colombiano las ha conseguido en 25 partidos, mientras que el brasileño necesitó 34 encuentros. Díaz ocupa el sexto lugar con sus 30 contribuciones en 36 partidos. Detrás aparecen Ousmane Dembélé y Deniz Undav, ambos con 29. El top 10 lo completan los griegos Christos Tzolis y Vangelis Pavlidis, quienes también alcanzan 29 contribuciones, con diferencias en el número de partidos disputados.

Dos colombianos entre los protagonistas La presencia de Suárez y Díaz también representa un dato destacado para Colombia. Los dos atacantes aparecen entre los futbolistas con mayor producción ofensiva de este escalafón, aunque sus números responden a momentos distintos. Suárez llega a esta parte de la clasificación impulsado por su gran producción reciente con Sporting, mientras que Díaz conserva su lugar gracias a todo lo que acumuló durante la primera parte de 2026. En el listado también sobresale la presencia de apenas tres sudamericanos entre los diez primeros y la ausencia de futbolistas argentinos. Además, Kylian Mbappé no aparece entre los diez jugadores con más contribuciones. Para la Selección Colombia, el registro representa una referencia importante de cara a sus próximos compromisos: dos de sus delanteros aparecen en la élite estadística de la producción ofensiva europea, aunque con realidades diferentes en sus respectivos clubes. Bloque de preguntas y respuestas: