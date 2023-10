El exvolante y ahora seleccionador nacional de menores, Juan Carlos Ramírez, hizo parte de esa nómina y confesó que a los uruguayos les pesa mucho el clima de Barranquilla a la hora que se va jugar este jueves : “Sufren bastante, esa vez fue en el mismo horario. Inclusive, Diego Forlán me dijo en el segundo tiempo que no aguantaba más el calor y la humedad. Ahí también estaba Álvaro Recoba”.

El goleador Castro cumple un anhelo

“Se cumplió el sueño por el que he trabajado, estar en la Selección. Vengo con la intención de aportar lo que sé. Lo primero que me dijo el profesor es que me tomara confianza y me relacionara con los compañeros. Aquí hay mucha unión, es una experiencia bonita. Esto es de paciencia y debo tomarlo con tranquilidad. Estoy atento a ubicarme donde disponga el cuerpo técnico”.