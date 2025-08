Las fallas en golpe frustrado a la red de alias “Douglas”

“¿A usted no le parece una falta de cuidado que sus investigadores hayan pegado unos cuadritos allí (en el expediente) y no se hayan percatado que lo que estaba diciendo un testigo era exactamente lo mismo que decía otro?”, le preguntó a la fiscal.

Al analizar la compraventa de inmuebles y vehículos, los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Uiaf y las bases de datos de la Dian, “la señora Diana Olaya presenta un incremento patrimonial no justificado por un valor consolidado de $2.570’389.855, representado en depósitos bancarios no justificados, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles de 2004 a 2021”, inquirió la Fiscalía.

Las libertades concedidas cayeron mal entre las agencias de seguridad que trabajan para desmantelar las redes de “La Terraza” y “La Oficina”, y provocaron duras críticas a los investigadores a cargo de la operación. Pero también suscitaron controversias políticas entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional.

El alcalde Federico Gutiérrez declaró públicamente que la senadora Isabel Zuleta, delegada de la Casa de Nariño en la mesa con las bandas, trató de obstruir las capturas.

Ella lo negó y adujo que desde la administración municipal estaban lanzando ataques injustificados contra el proceso de paz.

Al respecto, “Yordi” se comunicó con este diario por medio de su defensa. “No conozco a la señora Isabel Zuleta, no sé por qué dicen que ella pidió que no me capturaran, si a mí me cogieron en mi casa”, expresó.

“Apenas salí de la cárcel me fui de Medellín, porque no quiero problemas con nadie. Si la Policía me ha hecho seguimientos, sabe que yo no voy a reuniones, solo salgo para llevar a mi hija al colegio”, aseveró Taborda.