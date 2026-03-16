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Bayern Múnich apela la expulsión de Luis Díaz tras polémica con el árbitro en el empate contra Bayer Leverkusen

Bayern presentó una apelación ante la DFB para evitar una dura sanción a Luis Díaz, expulsado ante Leverkusen tras una jugada polémica.

  • Luis Díaz ya suma dos expulsiones jugando para el Bayern Múnich. Foto @FCBayernFocus
    Luis Díaz ya suma dos expulsiones jugando para el Bayern Múnich. Foto @FCBayernFocus
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El empate 1-1 entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen en la Bundesliga dejó una de las polémicas arbitrales más comentadas de la jornada. El protagonista fue el colombiano Luis Díaz, quien pasó de héroe a expulsado en un partido cargado de tensión.

El club bávaro presentó una apelación ante el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para intentar que se reduzca o se anule la sanción del jugador, luego de que el árbitro del encuentro reconociera públicamente que su decisión pudo haber sido excesiva.

La jugada que originó la expulsión ocurrió en el minuto 84, cuando Díaz cayó dentro del área rival. El árbitro alemán Christian Dingert interpretó la acción como una simulación y le mostró la segunda tarjeta amarilla, lo que significó su expulsión.

Lea: Prescott, el gigante de 16 años que de recogebolas pasará al arco del Bayern Múnich de Luis Díaz

Sin embargo, horas después del partido, el propio juez admitió en declaraciones al canal Sky Sports que, tras revisar las imágenes, su decisión fue demasiado estricta.

“Durante el partido interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, explicó.

Estas declaraciones reforzaron la postura del Bayern, que decidió presentar un recurso oficial ante la DFB para evitar que el colombiano reciba varias fechas de suspensión.

La apelación fue confirmada públicamente por el periodista Kerry Hau, quien informó que el club ya elevó el recurso ante el tribunal deportivo del fútbol alemán.

Según el reporte, el Bayern busca que la expulsión sea revisada y que la sanción contra Díaz sea retirada o reducida, considerando el reconocimiento del propio árbitro sobre la severidad de la decisión.

El técnico del equipo, Vincent Kompany, también defendió a su jugador al término del encuentro.

“Luis es un jugador honesto. Ver una roja por una interpretación de simulación en un partido de esta intensidad es difícil de aceptar”, señaló el entrenador belga, quien destacó además la reacción mental de su equipo durante el partido.

Luis Díaz fue protagonista total del empate en Leverkusen

Más allá de la polémica final, el colombiano tuvo un papel determinante en el partido. El Leverkusen se adelantó rápidamente en el marcador al minuto 6, sorprendiendo al actual campeón alemán tras un descuido defensivo.

La situación se complicó aún más para el Bayern cuando el equipo se quedó con diez jugadores antes del descanso por la expulsión del senegalés Nicolas Jackson.

En medio de ese escenario adverso, Díaz apareció como figura. En el minuto 69 recibió un pase filtrado de Michael Olise y definió con precisión en el mano a mano para marcar el 1-1 definitivo.

Con ese tanto, el guajiro alcanzó 15 goles en 25 partidos en la actual temporada de la Bundesliga, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del conjunto bávaro.

Pese al empate y a la polémica arbitral, el Bayern se mantiene firme en lo más alto de la tabla del campeonato alemán.

El equipo suma 67 puntos, con una ventaja de nueve unidades sobre su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, que acumula 58.

Ahora la atención está puesta en la decisión del tribunal deportivo de la DFB, que deberá resolver si mantiene la sanción o si acepta la apelación del club bávaro en favor de Luis Díaz.

Siga leyendo: ¿Tapará Luis Díaz? El Bayern, con cuatro porteros lesionados y un exrecogebolas de 16 años, al rescate

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