Bayern Múnich apela la expulsión de Luis Díaz tras polémica con el árbitro en el empate contra Bayer Leverkusen

El empate 1-1 entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen en la Bundesliga dejó una de las polémicas arbitrales más comentadas de la jornada. El protagonista fue el colombiano Luis Díaz, quien pasó de héroe a expulsado en un partido cargado de tensión.

El club bávaro presentó una apelación ante el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para intentar que se reduzca o se anule la sanción del jugador, luego de que el árbitro del encuentro reconociera públicamente que su decisión pudo haber sido excesiva.

La jugada que originó la expulsión ocurrió en el minuto 84, cuando Díaz cayó dentro del área rival. El árbitro alemán Christian Dingert interpretó la acción como una simulación y le mostró la segunda tarjeta amarilla, lo que significó su expulsión.

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Sin embargo, horas después del partido, el propio juez admitió en declaraciones al canal Sky Sports que, tras revisar las imágenes, su decisión fue demasiado estricta.

“Durante el partido interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, explicó.

Estas declaraciones reforzaron la postura del Bayern, que decidió presentar un recurso oficial ante la DFB para evitar que el colombiano reciba varias fechas de suspensión.

La apelación fue confirmada públicamente por el periodista Kerry Hau, quien informó que el club ya elevó el recurso ante el tribunal deportivo del fútbol alemán.