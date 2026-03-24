Colombia volvió al top 10 mundial del terrorismo tras fuerte aumento de violencia en 2025

Luego de un año marcado por la violencia, Colombia volvió a ubicarse entre los países más afectados por el terrorismo en el mundo, según la última entrega del Global Terrorism Index 2026. El país ascendió al noveno lugar del ranquin global, escalando cinco puestos, e ingresó nuevamente al grupo de los diez más impactados por este fenómeno por primera vez desde 2013. El informe revela un deterioro acelerado durante 2025. Las muertes por terrorismo aumentaron un 70%, alcanzando un total de 213 víctimas, mientras que el número de ataques creció cerca de un 47%. Detrás de este repunte se encuentran principalmente las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que han intensificado sus operaciones en diferentes regiones del país. Según el reporte, estos actores no solo han ampliado su capacidad ofensiva, sino que también han incorporado nuevas tecnologías a sus estrategias.

¿Qué es el Índice Global de Terrorismo?

El Índice Global de Terrorismo (IGT) es un informe que analiza cómo afecta el terrorismo en 163 países, cubriendo casi toda la población del mundo (el 99,7%). Este estudio es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y se basa en datos de la plataforma Terrorism Tracker, junto con otras fuentes especializadas.

El uso de drones

Uno de los cambios más relevantes es el uso creciente de drones en acciones armadas. Entre 2024 y 2025 se documentaron 77 ataques con estos dispositivos, lo que muestra directamente una adaptación de los grupos armados a dinámicas de guerra contemporánea observadas en otros conflictos internacionales. Es más, en el informe se destaca que esta nueva dinámina, habría sido tomada de manera similar a casos en la guerra de Ucrania. El informe también destaca que casi la mitad de las víctimas —94 de las 213 registradas— pertenecían a fuerzas militares y policiales, lo que evidencia un enfoque directo contra el aparato de seguridad del Estado.

¿Cómo queda el país a nivel regional?

A nivel regional, Colombia adquiere un papel aún más relevante. Sudamérica concentró el 75% de las muertes por terrorismo vinculadas a motivaciones políticas en 2025, siendo el caso colombiano el principal motor de esta estadística. Esto contrasta con la tendencia global, donde el terrorismo suele estar más asociado a contextos de guerra en África o Asia. Otro elemento clave señalado por el informe es la importancia de las zonas fronterizas. Las regiones entre Colombia y Venezuela son identificadas como uno de los principales focos de terrorismo y crimen organizado a nivel mundial. Estas áreas, caracterizadas por baja presencia estatal, facilitan la movilidad de grupos armados y dificultan las operaciones de control en los territorios. Acá puede acceder al informe:

El conflicto armado