x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Prescott, el gigante de 16 años que de recogebolas pasará al arco del Bayern Múnich de Luis Díaz

El estadounidense, pero con nacionalidad germana, podría debutar pronto en el equipo en el que juega el guajiro Lucho Díaz.

  • Leonard Prescott, el portero de 16 años que está cerca de debutar profesionalmente con el Bayern Múnich. FOTO GETTY
    Leonard Prescott, el portero de 16 años que está cerca de debutar profesionalmente con el Bayern Múnich. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Leonard Prescott es un gigante. Con sus 1,96 metros de estatura, el guardameta es considerado una de las grandes joyas del Bayern Múnich y podría debutar próximamente en el primer equipo, compartiendo vestuario con figuras de la talla del colombiano Luis Díaz y Harry Kane.

Lo que más sorprende es su juventud: apenas tiene 16 años y forma parte de la disciplina bávara desde los 13, cuando los cazatalentos quedaron impactados por sus reflejos, velocidad y rica técnica del deportista que nació en Estados Unidos el 23 de septiembre de 2009.

El joven que hoy sueña con heredar los guantes de Manuel Neuer es el mismo que, hasta hace poco, observaba cada movimiento del capitán desde la línea de fondo en su rol de recogebolas del Allianz Arena.

Un llamado de emergencia en Champions

La puerta del plantel profesional se le abrió a Leonard recientemente. Fue para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, donde el Bayern goleó 6-1 al Atalanta en Italia. El técnico belga Vincent Kompany decidió incluir al juvenil en la convocatoria, aunque finalmente no jugó

Prescott, de largos brazos y una agilidad asombrosa, nació en Nueva York pero se crió en Berlín, formándose inicialmente en las inferiores del Union Berlin.

Lea: “Nadie vive del pasado”: Luis Díaz habló de su actualidad con Bayern Múnich y reveló su más grande ambición con el equipo

Además de su físico, destaca por su excelente juego con los pies, la calma que transmite bajo presión y una visión de juego extraña a su edad para liderar la línea defensiva. Estas virtudes ya lo han llevado a representar a Alemania en la categoría sub-17.

El dilema en la portería bávara

La urgencia del Bayern nace por las lesiones que enfrenta en el arco. Al proceso de recuperación de Manuel Neuer, quien sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo el pasado 6 de marzo, se sumó la baja de Jonas Urbig. Según el periodista Martin Volkmar de Sport1, Urbig sufrió una conmoción cerebral tras un violento choque con Nikola Krstovic en el duelo ante Atalanta y estará fuera de las canchas al menos diez días.

Ante este panorama, Kompany debe decidir: apostar por la veteranía de Sven Ulreich (37 años), quien no suma minutos oficiales desde septiembre de 2024, o dar la alternativa al joven Prescott, que tiene un contrato hasta 2027 pero es pretendido por varios clubes europeos.

Duelo clave ante el Leverkusen

Este sábado, el equipo de “Lucho” Díaz, líder sólido de la Bundesliga con 66 puntos y una diferencia de 11 unidades sobre el Dortmund, visita al Bayer Leverkusen a las 9:30 a.m. (hora de Colombia). Pese a la comodidad en la cima, el Bayern no quiere dar ventajas en el campeonato, lo que aumenta la expectativa de quién defenderá los tres palos. Con el retiro de Neuer en el horizonte (39 años), el futuro del arco muniqués podría empezar a escribirse con Prescott, el niño prodigio que ya se entrena al lado de grandes estrellas del fútbol mundial.

Siga leyendo: La frase de Luis Díaz que ilusiona a todo un país a 100 días del Mundial de fútbol

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida