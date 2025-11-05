x

Luis Enrique, Marquinhos y Vincent Kompany respaldaron a Luis Díaz tras polémica expulsión en juego contra el PSG

Luis Díaz, que marcó los dos goles del triunfo 2-1 del Bayern Munich ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, vio el cartón rojo tras una dura entrada por detrás al lateral marroquí Achraf Hakimi.

  • Luis Díaz y Achraf Hakimi tras la polémica acción que terminó en la expulsión del colombiano en la Champions. FOTO AFP
    Luis Díaz y Achraf Hakimi tras la polémica acción que terminó en la expulsión del colombiano en la Champions. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

05 de noviembre de 2025
Fue tan polémica la acción de Luis Díaz contra el marroquí Achraf Hakimi, que al final del juego, en el que el Bayern de Múnich se impuso el martes al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (1-2), con dos goles del colombiano, el tema de su expulsión fue uno de los más comentados.

Tras el encuentro, por la cuarta jornada de la Champions League, el cuadro alemán pasó a comandar la competencia con 12 puntos.

Díaz fue expulsado al filo del descanso por una dura entrada por detrás al lateral marroquí Hakimi, que fue retirado del campo entre lágrimas y ayudado por sus compañeros tras lesionarse un tobillo.

“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte”, comentó Luis Enrique en rueda de prensa, sin culpar a Luis Díaz por la acción.

Por su parte, Marquinhos, central del PSG, también respaldó al colombiano.

“Por la intensidad que tiene el partido, la expulsión pasa un poco por una cuestión de centímetros, de segundos. Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro. Es un pecado, porque ahora tenemos que ver cómo va a estar Hakimi; puede que esté un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco”.

Lea: Video | Luis Díaz, el talismán del Bayern: gol, asistencia y triunfo en la Copa de Alemania

Entre tanto, Vincent Kompany, orientador del Bayern Múnich, se refirió a la vez a la lamentable jugada. “Luis no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo... Espero que no sea tan grave para Hakimi”.

Bayern, que suma 16 partidos ganados en las diferentes competencias que disputa esta temporada, volverá a jugar por Champions el 26 de noviembre, esta vez contra el Arsenal, que también suma 12 puntos en la competición. El otro duelo que se pierde Luis Díaz será ante el Sporting de Lisboa, el 9 de diciembre.

Siga leyendo: “Estoy acostumbrado a que me pinten peor de lo que soy”: Jhon Jáder Durán tras volver al gol y responder a las críticas

