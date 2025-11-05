Luis Enrique, Marquinhos y Vincent Kompany respaldaron a Luis Díaz tras polémica expulsión en juego contra el PSG

Fue tan polémica la acción de Luis Díaz contra el marroquí Achraf Hakimi, que al final del juego, en el que el Bayern de Múnich se impuso el martes al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (1-2), con dos goles del colombiano, el tema de su expulsión fue uno de los más comentados.

Tras el encuentro, por la cuarta jornada de la Champions League, el cuadro alemán pasó a comandar la competencia con 12 puntos.

Díaz fue expulsado al filo del descanso por una dura entrada por detrás al lateral marroquí Hakimi, que fue retirado del campo entre lágrimas y ayudado por sus compañeros tras lesionarse un tobillo.

“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte”, comentó Luis Enrique en rueda de prensa, sin culpar a Luis Díaz por la acción.