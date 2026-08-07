Video | Lucho marcó su primer gol de la temporada con el Bayern Múnich y ganó nuevo título; vea aquí la anotación

En Alemania no quieren que se vaya. Luis Díaz le dio, desde su llegada, una alegría al Bayern Múnich que hace mucho tiempo no tenían. No solo por los goles, las asistencias y su forma callejera, poco predecible, de jugar al fútbol. También por su forma de ser que, aunque es tímida, no deja de ser costera: alegría pura y sabor.
Por eso y más, el cuadro bávaro ha hecho todo lo posible por sostener al jugador colombiano, de 29 años. Cuando llegó, la semana pasada, para unirse a la pretemporada que se realiza en Hong Kong, lo recibieron con mucho cariño. Él respondió con lo que mejor sabe hacer: en el encuentro contra Aston Villa que se jugó el viernes marcó uno de los goles con los que su equipo ganó 2-1.