Remesas que entran al país aumentaron un 90% en seis años y superan la IED en 2026

Las remesas continúan consolidándose como la principal fuente de divisas de la economía colombiana y alcanzan nuevos máximos históricos.
Solo en marzo, los envíos de dinero de colombianos en el exterior sumaron US$1.225,69 millones, el registro mensual más alto del que se tenga evidencia. En el acumulado de los primeros tres meses del año, las remesas alcanzaron US$3.346 millones, también un récord para un primer trimestre.
Un año atrás, para el mismo periodo de 2025, estos flujos sumaban US$3.129 millones, lo que implica un crecimiento de 6,9%. Si la comparación se hace frente a 2020, cuando el acumulado del primer trimestre fue de US$1.791 millones, el aumento asciende a 86,8%.
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