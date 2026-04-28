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Prográmese: Así se jugará la fecha 19 que define a los ocho clasificados de la liga

Luego de la fecha se realizará el sorteo para establecer las llaves, que se disputarán en duelos de ida y vuelta para definir los semifinalistas.

  • Atlético Nacional, líder de la tabla de posiciones, se mide el viernes ante Once Caldas en el estadio Palogrande, por la última fecha de la Liga Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Atlético Nacional, líder de la tabla de posiciones, se mide el viernes ante Once Caldas en el estadio Palogrande, por la última fecha de la Liga Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La Dimayor definió el calendario con día y hora para los partidos de la fecha 19, que arranca este viernes con el duelo Once Caldas-Atlético Nacional y termina el domingo con duelos simultáneos a las 3:30 p. m. y dos juegos más a las 5:45 de la tarde.

El compromiso entre los dirigidos por Hernán Darío Herrera y Diego Arias, este viernes en el estadio Palogrande de Manizales, se desarrollará a las 6:00 de la tarde, mientras que el sábado se disputarán dos juegos: Chicó-Llaneros a las 2:00 de la tarde y Jaguares-Cúcuta desde las 4:00 de la tarde.

El domingo a las 3:30 de la tarde y en simultánea, se enfrentarán Fortaleza-Bucaramanga, DIM-Águilas, Alianza-Millonarios, Santa Fe-Internacional de Bogotá y Tolima-Cali para definir los otros dos clasificados para completar los ocho que siguen en competencia.

Luego, a las 5:45 de la tarde, se disputarán los compromisos Junior-Pasto y América-Deportivo Pereira, para concluir la jornada.

Hay que recordar que, en esta ocasión, por el tema del Mundial de fútbol, no se harán cuadrangulares, sino que el sistema cambió y será una serie de ‘mata mata’, para definir los semifinalistas y los finalistas por el título.

Tras el final de los juegos, se realizará el sorteo para establecer las llaves de los duelos de cuartos de final que se disputarán en duelos de ida y vuelta para definir a los semifinalistas de la Liga Betplay-1, 2026, en busca del nuevo campeón del torneo.

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