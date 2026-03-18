Lucho Díaz se ratificó como máximo goleador colombiano en la historia de la Champions y se alista para visitar al Real Madrid

Le puso la estocada final a una serie que ya estaba definida. No lo hizo de cualquier manera. Eligió una pincelada, una sutileza, para poner el décimo gol del Bayern Múnich contra Atalanta de Italia en los octavos de final de la Liga de Campeones. El guajiro Luis Díaz anotó el cuarto tanto del elenco bávaro en la victoria 4-1 en el duelo de vuelta de la serie. El guajiro, de 29 años, aprovechó su velocidad y, después de llegar a una pelota que le enviaron al vacío, definió picándole el balón al arquero, que salió para achicarle.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
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