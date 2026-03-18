Lucho Díaz se ratificó como máximo goleador colombiano en la historia de la Champions y se alista para visitar al Real Madrid

Le puso la estocada final a una serie que ya estaba definida. No lo hizo de cualquier manera. Eligió una pincelada, una sutileza, para poner el décimo gol del Bayern Múnich contra Atalanta de Italia en los octavos de final de la Liga de Campeones. El guajiro Luis Díaz anotó el cuarto tanto del elenco bávaro en la victoria 4-1 en el duelo de vuelta de la serie. El guajiro, de 29 años, aprovechó su velocidad y, después de llegar a una pelota que le enviaron al vacío, definió picándole el balón al arquero, que salió para achicarle.

Con esa diana, Lucho se ratificó como el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions con 14 dianas en fase regular y uno en fase previa del torneo. Superó a Jackson Martínez, que tenía 13 anotaciones y una en ronda clasificatoria. Además, consiguió 22 goles en toda la temporada. De ellos, cuatro han sido en la Champions, 15 en la Bundesliga, dos en la Copa de Alemania y uno en la Supercopa de ese país. Esta ha sido la campaña más anotadora de Díaz en su carrera deportiva.

Además, el futbolista colombiano ha dado 18 asistencias en la campaña: es uno de los mejores extremos del balompié europeo en esta temporada. Su aporte, ha sido fundamental para que el Bayern siga vivo en la “competencia” por el título de todos los campeonatos que disputa: está cerca del título en el rentado local y es candidato a ganar la Liga de Campeones. “Ayudé al equipo con gol, con asistencia y es importante para mi carrera. Ahora nos queda descansar y preparar lo que viene. Después del fin de semana tenemos selección y hay que tratar de regular y jugar de la mejor manera. Al regresar debemos seguir enfocados”, comentó Díaz.

¿Qué le espera al Liverpool en la Champions?

En los cuartos de final de la Champions, Bayern Múnich se enfrentará con el Real Madrid, que dejó en el camino al Manchester City inglés. Esta será la primera vez que Díaz, gran figura de Colombia, visite el Santiago Bernabéu. Sin embargo, no será el primer encuentro entre ambos equipos en instancias decisivas en ediciones recientes de la Liga de Campeones. En 2024 se vieron las caras en semifinales. Los españoles ganaron, después de remontar un 3-2 en contra con un par de anotaciones de Joselu en los minutos 88 y 90+1.

El otro “gran partido” de los cuartos de final de esta edición de la Champions lo disputarán el PSG y Liverpool. Los ingleses vencieron 4-0 al Galatasaray de Turquía en el juego de vuelta de la serie de octavos, que se disputó en el estadio Anfield de una de las ciudades grandes de Inglaterra.

¿Lucho Suárez podrá hacer historia en la Champions?

Por el otro lado del cuadro habrá dos juegos interesantes en cuartos de final. Por un lado, el Barcelona, que derrotó 7-2 a Newcastle en la vuelta de octavos este miércoles, se medirá al Atlético de Madrid que, aunque perdió 3-2 ante Tottenham en Londres, se impuso 7-5 en el marcador final de la serie.

Entre tanto, el Sporting de Lisboa portugués, en el que juega el delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien lleva 32 anotaciones y 7 asistencias esta temporada, se enfrentará contra el Arsenal de Mikel Arteta que esta temporada busca ratificarse.