¡Acostumbrado a marcar golazos!: mire aquí los goles más importante de Luis Díaz en Champions League

Luis Díaz marcó este miércoles 15 de abril quizá el gol más importante en la historia de los colombianos en la UEFA Champions League. El guajiro anotó al minuto 89 cuando el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid estaba empatado en el marcador global por 3-3. “Este gol está en un top 3 de mi carrera”, mencionó el guajiro para ESPN en charla postpartido. Lucho encaró, recibió en el costado izquierdo de la cancha, enganchó hacia adentro y le pegó al segundo palo (con desvío en Militao) para marcar el 4-3 que desequilibraría todo; 4 minutos después, Michael Olise liquidó el pleito al marcar el 5-3 global. El cafetero que hasta el momento de la anotación no había tenido un partido destacado, lo gritó a rabiar. Cabe destacar que Díaz marcó también en el partido de ida en el Santiago Bernabéu el pasado 7 de abril.

Grandes goles de Lucho en la Champions League

Para comenzar, se debe recordar lo que hizo apenas unos pocos días atrás. El 7 de abril, Lucho debutó en el gramado del Bernabéu contra el Madrid y no le pesó definir la acción que tuvo. Este gol toma más peso después de cómo se dio el partido de vuelta:

En la fase previa a estos cuartos de final, los Bávaros enfrentaron al Atalanta italiano, allí el equipo alemán se despachó con un 10-2 en el global y el cafetero dejó su firma con este tanto:

La primera fase de esta edición de la Champions fue la liguera, donde Lucho Díaz tuvo una noche histórica en el Parque de los Principes ante el Paris Saint Germain con un doblete. Enfrentará a los parisinos en las semifinales:

2024 fue el año en el que Lucho marcó su primer y único triplete hasta el momento en la competición. Lucho le hizo 3 goles al Bayer Leverkusen 5 de noviembre de 2024 jugando para el Liverpool en Anfield, con este gol abrió la cuenta:

No todos los goles sirvieron para ganar, pero todos los que hizo Díaz tienen su sello. Este gol contra Napoli en 2022 es similar al que le marcó al Real Madrid en el Allianz Arena:

En su primera semifinal de Liga de Campeones le marcó a Villarreal en La Cerámica. En el siguiente video se puede observar su gol:

El 19 de octubre de 2021, Luis Díaz le hizo gol a un gigante europeo como el AC Milán de Italia. Aquí uno de los goles más recordados de su estancia en Portugal: