¿El mejor tridente de la historia? Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise terminaron temporada con gran cifra de participaciones de gol

El tridente conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise en el Bayern Múnich se consolidó como el mejor del mundo en la temporada 2025-26. Los jugadores del elenco alemán ganó este sábado la Pokal (Copa de Alemania), tras vencer 3-0 al Stuttgart y se consolidó dominador absoluto del balompié alemán esta temporada: ganó todos los torneos locales.
Los tres goles del partido los marcó el inglés Harry Kane. El atacante británico, uno de los mejores “nueve” del mundo, se llevó la pelota para su casa y alcanzó su quinto título con el Bayern. Además, se consolidó como el máximo goleador del balompié europeo esta temporada: llegó a 64 celebraciones.