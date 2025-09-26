Prográmese con los partidos de los colombianos por el mundo este fin de semana

Los futbolistas colombianos esperan tener minutos y ser protagonistas con sus diferentes clubes este fin de semana en distintas ligas del mundo.

Este viernes, en Alemania, el líder Bayern Munich (12 puntos), con el guajiro Luis Díaz, jugará ante el Werder Bremen, desde la 1:30 de la tarde.

En México, León, de James Rodríguez, Stiven Barreiro y Daniel Arcila, visita, desde las 8:00 de la noche, a Juárez, que cuenta con Jesús Murillo, Diego Valoyes y Óscar Estupiñán.

Este sábado, en Inglaterra, el Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, quinto en la Premier League con 9 puntos, se mide (9:00 a.m.) al líder Liverpool, que suma 15.

Por su parte, Wolverhampton, de Jhon Arias y Yerson Mosquera, enfrenta como visitante al Tottenham (2:00 p.m.). El equipo de los criollos marcha último en el certamen.

En Italia, Cagliary, de Yerry Mina y séptimo con 7 puntos, recibe por la quinta fecha de la Serie A al Inter (1:45 p.m.), que es décimo con seis.