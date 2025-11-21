Vincent Kompany reveló la sanción que recibiría Luis Díaz tras expulsión en la Champions League

El colombiano Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento futbolístico, volverá a las canchas este sábado, cuando su equipo, Bayern Munich, se enfrente al Friburgo por la jornada once de la Bundesliga, en la que el cuadro bávaro marcha sólido en el liderato con 28 puntos producto de nueve triunfos y un empate.

Pero antes de este encuentro, que comenzará a las 9:30 de la mañana en el Allianz Arena, el guajiro, que se reintegró a su club luego de la doble fecha de amistosos Fifa, en la que anotó en el triunfo 3-0 de Colombia ante Australia, volvió a ser tema de conversación en Alemania.

Lea: ¿Por qué el golazo de Luis Díaz ante Unión Berlín era “imposible” de hacer? Esto dice la física

Esto debido a la sanción que deberá afrontar en la Liga de Campeones tras la tarjeta roja que recibió en el duelo contra el PSG luego de la falta cometida al marroquí Achraf Hakimi.

Mientras se está a la espera del veredicto final por parte de la Uefa, en el Bayern Múnich optan por la calma y la confianza.

Este viernes, en rueda de prensa, el técnico del cuadro germano, el belga Vincent Kompany, defendió al extremo colombiano y dejó claro que la expulsión no altera su papel protagónico en el equipo.