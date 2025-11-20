x

Esto vale el Tesla más barato del mundo; se encuentra en Colombia

La empresa de Elon Musk ya se encuentra en Colombia y lo hizo con un golpe sobre la mesa con el precio de uno de sus modelos.

Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

20 de noviembre de 2025
La compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk ya se encuentra en Colombia. Con su entrada en operación en el país, la empresa del magnate dueño de SpaceX y X ya ha dado varios golpes sobre la mesa, siendo uno de ellos el costo de uno de sus modelos.

Se trata del Model 3 Rear-Wheel Drive, el modelo más económico de Tesla. Este fue presentado en Colombia con un precio inferior a como se comercializa en Estados Unidos o China donde inclusive hay una fábrica de estos autos.

Lea también: Estos son los primeros detalles confirmados de la llegada de Tesla a Colombia

Para la country manager de Tesla para Colombia, Karen Scarpetta, la decisión de traer al país vehículos a un menor costo que en otros lugares se debe a que es directamente la organización quien los importa, sin necesidad de intermediario, así lo explicó ante Blu Radio en donde subrayó que la no dependencia de concesionarios y distribuidores les permite fija el precio final.

¿Cuánto vale el modelo más económico de Tesla?

El Model 3 Rear-Wheel Drive fue lanzado en Colombia a un precio de 109.990.000 pesos y expertos indican que vale aproximadamente 20 millones de pesos menos que en otros mercados.

De acuerdo con los datos de la página oficial de Tesla, este modelo puede recorrer 513 kilómetros con una sola carga y tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 6,1 segundos.

El precio de un vehículo Tesla comparado con otros vehículos eléctricos en Colombia

Aunque el Model 3 Rear-Wheel Drive es el más barato de la empresa Tesla, no es el vehículo eléctrico más económico del mercado nacional, sin embargo, no estaría muy alejado de serlo.

Entre las empresas que han incursionado en el mercado de vehículos eléctricos y basados en la información de sus sitios oficiales, una de las opciones más económicas estaría en Renault, quien comercializa el Kwid E-Tech a un precio de 72.990.000 pesos.

Este auto tiene hasta 298 kilómetros de autonomía de conducción y se puede recargar en 40 minutos donde puede alcanzar de un 15 % a un 80 % de batería.

Por otro lado, marcas como Hyundai ofrecen su línea de vehículos de carga (Kona Eléctrica) desde 159.990.000 pesos y Morris Garages (MG) ofrece su Marvel R en un valor de 179.990.000 pesos. Zeekr y Volvo son otras compañías que en Colombia han incursionado en la comercialización de carros eléctricos.

Siga leyendo: Tras llegada de Tesla a Colombia, ¿cuánto podrá valer un carro eléctrico de la marca?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Tesla Model 3 es más barato en Colombia que en EE. UU.?
Tesla importa directamente al país sin concesionarios, lo que le permite reducir intermediarios y ofrecer un precio final más bajo.
Model 3 (en sus tres versiones) y próximamente Model Y. La Cybertruck no estará disponible por ahora.
¿Cuándo comienzan las entregas?
Desde la apertura oficial de operaciones este noviembre.
