Messi vs. Díaz: ¿Quién será el goleador de las Eliminatorias para el Mundial 2026?

Luis Díaz, quien jugará en 2026 su primer Mundial de fútbol con Colombia, tendrá el próximo martes, ante Venezuela (6:30 p.m.), la oportunidad de igualar a Lionel Messi o sobrepasarlo en la tabla de artilleros de las Eliminatorias Sudamericanas. Lea: ¿El último partido oficial de James en Colombia? La conmovedora imagen del 10 tras clasificar al Mundial en el estadio de Barranquilla Díaz, de 28 años de edad, se ha convertido en otro de los referentes del combinado tricolor. En el actual clasificatorio suma 7 goles; mientras que el astro argentino se puso en la delantera al llegar a 8 luego de convertir dos tantos el jueves en el duelo que la Albiceleste superó 3-0 a Venezuela. Lucho, por su parte, no convirtió en el triunfo en Barranquilla 3-0 contra Bolivia. Juan Fernando Quintero selló la victoria tras una asistencia del guajiro.

“Estoy viviendo un sueño, se me están dando las cosas de la mejor manera y siempre trabajamos para eso, para lograr grandes cosas, los objetivos que siempre tenemos trazados y en mente. Siempre soñamos con estas bonitas clasificaciones, con títulos, con todos los momentos bonitos, nunca piensas que va a ser de esa manera”, señaló el extremo del Bayern Munich luego de acabar el partido contra los bolivianos.

Messi, por su parte, jugó su último partido por eliminatorias sudamericanas en su carrera deportiva, por lo que no estará el martes en Guayaquil contra Ecuador. “Lionel Scaloni decidió que descanse, vengo de una lesión y preferimos evitar ese viaje”, señaló. Scaloni, como reseñó la agencia AFP, confirmó la decisión ante la prensa al señalar que “merece un descanso y estar con su familia”.

Aún sin confirmar si jugará el Mundial 2026, Messi, de 38 añoS de edad, pidió paciencia: “Voy partido a partido. Faltan nueve meses que pasan rápido y a la vez son un montón. Terminaremos la temporada con Inter Miami y después tendré seis meses para ver cómo me siento”. Con más de dos décadas en su selección, Messi es el jugador con más presencias (193), máximo goleador (113) y dueño de un récord en las eliminatorias: 71 partidos y 35 tantos. Debutó en este torneo en 2005 ante Perú, marcó su primer gol tres años después contra Uruguay y cerró su historia en casa con dos tantos frente a Venezuela.

Tabla de goleadores Eliminatorias