¿La recuerda? Este documental muestra cómo era Medellín a principios del siglo XXI

Después de 25 años, el documental Entre montañas, dirigido por Santiago Herrera, vuelve a proyectarse gracias a un proceso de restauración. La película, rodada en formato súper 16 mm, será presentada en el Mamm este sábado a las cinco de la tarde en el marco del Festival Mamut.

El filme, rodado en el año 2000 y financiado con un premio del Ministerio de Cultura, es considerado uno de los pocos documentales en 16 mm sobre la ciudad de Medellín. En su momento, solo alcanzó a exhibirse en algunas muestras pequeñas, sin tener un estreno oficial. “Yo tenía la conciencia de que la película no estaba del todo terminada”, explicó Herrera. “Por eso verla hoy en su formato original es muy emocionante”.

La restauración se realizó a partir de los negativos originales de cámara, conservados por el propio director durante más de dos décadas. Según Tomás Campuzano, integrante del Festival Mamut, el proceso incluyó la organización y escaneo del material en la Cinemateca de Bogotá, porque en Medellín no existen equipos especializados para este tipo de trabajo. “Tener los negativos es como contar con la matriz principal de la película. Pudimos rescatar la calidad original de las imágenes y reconstruir el montaje tal cual fue concebido”, señaló Campuzano.

El documental nació a partir del libro Montañas, del poeta José Manuel Arango, cuya obra inspiró a Herrera a recorrer Medellín desde una mirada poética. El director describe la película como una “sinfonía de ciudad”, compuesta por escenas de la vida cotidiana en lugares como el centro, San Cristóbal, Pajarito y Santa Elena, así como en el norte del Valle de Aburrá.

“La recuperación de esta película es una forma de preservar la memoria visual de Medellín”, dijo Herrera. “Después de tanto tiempo, verla en pantalla grande será un homenaje a la ciudad y a quienes hicieron posible su historia”.

Con una duración de 30 minutos, Entre montañas integrará una retrospectiva junto con otros dos cortos del director, que también serán restaurados. Aunque por su año de realización no puede participar en festivales como obra nueva, se espera que circule en muestras de cine patrimonial y cinematecas del país.

