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22 títulos para Luis Enrique, el técnico que cambió la historia del PSG

El técnico español, Luis Enrique, llevó al Paris Saint Germain a ser bicampeón de Champions y Supercopa de Europa.

  • Luis Enrique y Nasser Al Khelaifi en su presentación con el PSG en 2023. FOTO: X PSG Inside
    Luis Enrique y Nasser Al Khelaifi en su presentación con el PSG en 2023. FOTO: X PSG Inside
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Luis Enrique llegó al Paris Saint Germain en 2023 con una mochila muy pesada: hacer campeón de Champions League a un equipo que nunca pudo serlo a pesar de contratar jugadores estrellas por altas sumas de dinero. El entrenador español arribó a la capital francesa y cambió para siempre el rumbo del equipo parisino, apostando a una nueva forma de fichar e impregnando una idea de juego que va más allá del resultado.

El director técnico de 56 años ganó el pasado miércoles 12 de agosto la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, contra el Aston Villa, club que dirige otro español como Unai Emery. Los de Enrique, que ganaron con goles de Kvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, no mostraron su mejor fútbol, pero lograron hacerse con el título que reúne a los campeones de Champions League y Europa League.

Justamente esa capacidad de conseguir el resultado a como dé lugar es algo característico de este Paris Saint Germain. Para Luis Enrique, el fútbol va más allá de si se gana o no, importa la entrega, la capacidad de cada jugador de concentrarse y trabajar sin el útil, de priorizar el bien común del equipo antes que la estadística individual, y eso se nota, principalmente cuando todo parece cuesta arriba. El PSG sabe sufrir.

De acuerdo a su relación con el FC Barcelona, club donde jugó y fue campeón de nueve títulos como técnico, Enrique aprendió a priorizar el buen juego, el manejo del balón, pero principalmente, el engranaje del conjunto. En sus pasos por el Celta y la Roma al inicio de su carrera como técnico, terminó de pulir estos aspectos, y aunque no cosechó títulos, dejó equipos para el recuerdo, clasificando a ambas escuadras a torneos europeos.

Tras su paso por el Barcelona, fue a la selección de su país, España. Al conjunto ibérico le devolvió la competitividad que supo tener bajo la batuta de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, aunque no ganó títulos. Allí pasó la dura muerte de su hija Xana en 2019.

La llegada a París y el éxito total

Tras una primera temporada en París donde ganó la Ligue One y la Copa de Francia, además de llegar a las semifinales de la Champions League, el técnico oriundo de Gijón tomó una de las decisiones que le dio la vuelta al mundo del fútbol en el último tiempo: desistió de Kylian Mbappé.

El dejar salir a Mbappé sin problema alguno al Real Madrid llevó a Luis Enrique a tener un camerino sin “superestrellas” y creó a base de sus ideas un nuevo PSG. Con la incorporación de jugadores como Kvicha Kvaratskhelia o Joao Neves, el conjunto francés se hizo con todo lo que se podía hacer. De la mano de Luis Enrique ganarían su primera Champions el 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich, al vencer 5-0 al Inter de Milán, la mayor goleada en una final de Liga de Campeones.

Para 2026, el nivel del equipo no mermó y, con un poco más de dificultad, venció en penales a Arsenal en el duelo definitivo de la Champions en Budapest. Al frente de los parisinos solo perdió una final, la de la Copa Mundial de Clubes 2025 ante el Chelsea en Nueva York. Con esta etapa llena de logros, el palmarés de Luis Enrique quedó de la siguiente manera:

- 3 UEFA Champions League

- 3 Ligas de Francia

- 2 Ligas de España

- 3 Supercopa de Europa

- 3 Copa del Rey

- 3 Supercopa de Francia

- 2 Copas de Francia

- 1 Supercopa de España

- 1 Mundial de Clubes

- 1 Copa Intercontinental de la FIFA

Lea también: La Premier es la liga que más gasta en fichajes; conozca los principales movimientos del fútbol europeo

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¿Cuándo llegó Luis Enrique al Paris Saint-Germain?
Luis Enrique llegó al Paris Saint-Germain en 2023, con el objetivo de transformar al equipo y llevarlo a conquistar por primera vez la Champions League. Desde entonces, el técnico español ha impulsado una propuesta basada en el juego colectivo y el trabajo del equipo.
¿Qué títulos ha ganado Luis Enrique con el PSG?
Luis Enrique ha ganado con el PSG la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y otros títulos internacionales. El texto destaca especialmente la primera Champions del club, conseguida el 31 de mayo de 2025.
¿Por qué Luis Enrique decidió prescindir de Kylian Mbappé en el PSG?
Luis Enrique permitió la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid como parte de un cambio de modelo en el PSG. La noticia explica que el entrenador buscó construir un equipo sin depender de “superestrellas” y priorizar el funcionamiento colectivo.
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