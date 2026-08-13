¿Gobierno De la Espriella está poniendo trabas? Claudia Sheinbaum aclara por qué rescatistas de México no pudieron ingresar a Colombia

Según Sheinbaum, Colombia solicitó una certificación adicional para permitir el ingreso de la brigada mexicana. “Pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación”, explicó.

“ Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no ”, dijo la presidenta, al explicar que recibió una aclaración por parte de su Gabinete de Seguridad.

La precisión se produjo después de que la mandataria afirmara el miércoles que los rescatistas militares mexicanos habían viajado a Colombia junto con los primeros cargamentos de ayuda humanitaria. Durante su conferencia de prensa de este jueves, Sheinbaum reconoció que esa información no era correcta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este jueves que la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ingresó a Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

El requisito al que hizo referencia corresponde a los protocolos de Insarag, el sistema de las Naciones Unidas para la clasificación y coordinación de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano. Estas clasificaciones permiten determinar la capacidad de los grupos para intervenir en diferentes escenarios de emergencia, desde operaciones con herramientas básicas hasta labores que requieren equipos especializados y maquinaria pesada.

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Sheinbaum destacó la experiencia de la brigada mexicana y aseguró que sus integrantes se encuentran preparados para desplazarse a Colombia si finalmente reciben autorización.

“Está lista para salir en cualquier momento”, afirmó la presidenta, quien agregó que el grupo mexicano ha participado en operaciones de rescate en 98 países.

Mientras se mantiene la discusión sobre el ingreso de los rescatistas, México sí continúa enviando ayuda humanitaria a Colombia. De acuerdo con Sheinbaum, aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana transportan despensas, agua, medicamentos, insumos médicos y otros elementos solicitados por las autoridades colombianas.

El operativo contempla el envío de 58,5 toneladas de ayuda entre el 12 y el 14 de agosto. Además, uno de los aviones mexicanos regresó a ese país con 36 ciudadanos mexicanos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad después del terremoto.

La situación también generó dudas sobre la participación de otros grupos mexicanos de rescate. La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, una organización civil independiente del Gobierno de México, informó que no viajaría a Colombia para participar directamente en las labores de búsqueda, en medio de los protocolos establecidos para el ingreso de equipos internacionales.

La controversia ocurre mientras Colombia coordina la ayuda internacional para atender la emergencia y las labores de búsqueda de personas afectadas por el terremoto. La Cancillería colombiana ha insistido en que la recepción de asistencia extranjera responde a criterios técnicos y a las necesidades identificadas durante la atención de la emergencia.