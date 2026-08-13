“Tuvieron que remover la piel”: Diana sobrevivió 30 horas bajo los escombros; ahora enfrenta las lesiones que dejó el terremoto

Diana Marcela Troncoso todavía tiene el cuerpo cubierto de vendas. Está adolorida, ha pasado por procedimientos médicos y permanece bajo cuidado de especialistas de la Fundación Valle del Lili. Sus brazos, sus muslos y otras partes de su cuerpo quedaron gravemente afectados después de permanecer durante más de 29 horas atrapada entre los escombros de un edificio que se desplomó en el sur de Cali.
Una de sus piernas también quedó comprometida. La mueve, cuenta su padre, pero todavía no puede mover los dedos como antes debido a la inflamación de un nervio: “Diana Marcela está luchando por la vida, muy llena de energía, de alegría por volver a nacer”, cuenta Álvaro Troncoso, en una entrevista para Noticias Caracol.
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Ya está comiendo, toma líquidos, sigue bajo vigilancia médica y tendrá que atravesar nuevas curaciones y procedimientos antes de iniciar la rehabilitación. Su familia calcula que podrían ser entre cuatro y seis semanas de hospitalización, después vendrán las terapias para recuperar la movilidad de la pierna afectada.