¡Imparable! Así fue el primer gol de Luis Javier Suárez en 2026

El colombiano anotó el primer gol del encuentro entre su club Sporting Lisboa y Gil Vicente.

  Luis Suárez ya suma 17 goles con el Sporting esta temporada. FOTO X-SPORTING
    Luis Suárez ya suma 17 goles con el Sporting esta temporada. FOTO X-SPORTING
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
El futbolista colombiano Luis Javier Suárez, quien representa al Sporting Clube de Lisboa, sorprende con su eficacia contra las redes contrarias.

El pasado domingo cerró el 2025 con triplete y asistencia en el triunfo 4-0 ante Rio Ave en la Liga de Portugal, y este viernes, en duelo correspondiente a la fecha 17 de ese certamen, el delantero que nació en Santa Marta hace 28 años tuvo una magistral presentación en su primer partido de 2026.

Esta vez como visitante frente a Gil Vicente, y cuando estaba cerca de acabarse el primer tiempo en el Estadio Ciudad de Barcelos, Suárez, tras ganar en velocidad, definió con categoría por debajo de los pies del arquero brasileño Andrew, decretando el primer tanto del partido. El rival, luego de que el equipo del colombiano terminara con diez hombres tras la expulsión de Gonçalo Inácio (79’), empató finalmente 1-1 con el tanto de Carlos Eduardo (87’).

Goleador de la Liga de Portugal, Suárez ya registra 17 tantos en la temporada.

Luis Suárez viene haciendo méritos para integrar la Selección que jugará a mitad de año el Mundial de fútbol en Norteamérica.

Lea: Video | Vea el triplete que Luis Javier Suárez marcó con el Sporting de Lisboa y que lo consolida como goleador de la Liga

Con su empate, Sporting es segundo en la Liga de Portugal con 42 puntos, a cuatro del líder Porto.

Este sábado, en ese país, Benfica, de Richard Ríos, rivaliza con Estoril (1:00 p.m.). Benfica es tercero con 36 unidades.

En Inglaterra, el defensor Gerson Mosquera y el volante Jhon Arias esperan volver ser inicialistas hoy, desde las 10:00 a.m., con el Wolverhampton, que el pasado 30 de enero empató 1-1 contra el Manchester United. El equipo de los representantes nacionales chocará con West Ham.

A propósito de Arias, de quien se especuló que volvería a Fluminense, el chocoano desmintió rumores a través de Espn. “Creo que es normal que se hable, lo tomo como un halago que me recuerden bien en Brasil. Todos saben el cariño que tengo por Fluminense, la que considero mi casa, que me abrió las puertas. Pero también soy profesional, me debo a Wolverhampton y sé que me necesitan. Mientras esté aquí intentaré hacer las cosas mejor”.

Al día siguiente, Crystal Palace, de Jéfferson Lerma (Daniel Muñoz está lesionado), juega de visita ante el Newcastle (10:00 a.m.).

En España, hoy desde las 12:30 p.m., Racing de Santander, de Gustavo Puerta, recibe al Valladolid. El domingo, en esa misma Liga, Real Betis, de Juan Camilo “Cucho” Hernández”, visita al Real Madrid (10:15 a.m.), y Mallorca, de Johan Mojica, se enfrenta al Girona, de Elmer Solís y Yáser Asprilla (12:30 p.m.).

En Italia, Hellas Verona recibe al Torino, de Duván Zapata (12:00 m); e Inter de Milán, al Bolognia, de Jhon Lucumí (2:45 p.m.).

Siga leyendo: Luis Javier Suárez quiere recuperar el trono de goleador en la Liga de Portugal antes de que finalice 2025

Liga Betplay

