Luis Javier Suárez quiere recuperar el trono de goleador en la Liga de Portugal antes de que finalice 2025

El fútbol portugués es una montaña rusa de emociones, y goles, muchos de ellos con sabor cafetero. El pasado fin de semana, el delantero samario Luis Javier Suárez miraba desde lo más alto de la tabla de goleadores tras una actuación monumental con el Sporting de Lisboa. Con un doblete en la goleada 6-0 ante el AVS, Suárez se había trepado a lo más alto de la tabla con 11 dianas.
Sin embargo, el fútbol no da tregua, y al día siguiente el griego Vangelis Pavlidis, al servicio del Benfica, respondió con un contundente “hat-trick” ante el Moreirense (0-4), arrebatándole la cima al colombiano. Con 13 goles, Pavlidis ahora lidera la tabla, dejando a Suárez en segunda posición con 11, seguido de cerca por Clayton del Rio Ave con 10. Aunque el colombiano marcó nuevamente con el verdiblanco, el pasado 18 de diciembre desde el punto blanco por la Copa de Portugal, este no le suma en la máxima liga del país europeo.
No todo está perdido, el Sporting aún tiene dos fechas más antes de que el reloj de las 12 y culmine el año, suficiente tiempo para que el delantero cambie la historia y se quede en la cima. Si el rendimiento del samario continúa como va, podría superar sin problema al delantero del Benfica, pues viene marcando en racha las últimas fechas.