Luis Suárez está dulce con el gol: el colombiano anotó con Sporting en la Champions

Luis Suárez atraviesa su mejor momento en su carrera futbolística. Este miércoles, por Champions League, alargó su racha goleadora. Lea: ¿Nuevo ídolo? El delantero Luis Suárez se ganó el cariño y la ovación de los hinchas del club donde debutó Cristiano Ronaldo El delantero samario, de 27 años, y quien estaba en el banco de suplentes, anotó en el juego que su equipo Sporting de Portugal perdió como visitante 2-1 contra Napoli y correspondiente a la segunda jornada de la fase principal de la Champions League. El cuadro italiano se adelantó en el marcador gracias al danés Rasmus Højlund al minuto 36’. Suárez, por su parte, que había ingresado tras sustitución de Geny Catamo, convirtió la igualdad al 62’, de penal. Mientras que Napoli volvió a ponerse arriba con un nuevo tanto de Højlund (79’).

La nueva actualización de Transfermark dejó al colombiano Suárez del Sporting de Lisboa como el más cotizado de la Liga de Portugal, ya que su valor subió 13,00 millones de euros para alcanzar los 22,00 millones de euros. Los seis goles y dos asistencias que registra el samario desde su llegada a Portugal lo convirtieron en el jugador que más aumentó en su cotización, pasando de 9,00 millones de euros a 22,00 igualando el valor que ahora presenta Richard Ríos, a quien no le ha ido tan bien con el Benfica.