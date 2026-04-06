Luis Suárez vs. Gyökeres: así será el duelo de goleadores en el Sporting-Arsenal por octavos de Champions

Hasta hace dos semanas, los hinchas de los Gunners soñaban con un póker de títulos históricos, pero en la víspera de la ida de cuartos de Champions, ante el Sporting en Lisboa del colombiano Luis Javier Suárez (hoy a las 2:00 p.m.), el Arsenal se enfrenta de nuevo a sus miedos ante la creciente amenaza de cerrar otro año en blanco.
Como en los últimos años, el equipo de Mikel Arteta impresionó durante meses al fútbol europeo: primero en la liguilla de Champions con pleno de victorias y superior al Leverkusen en octavos (3-1 en el global de la eliminatoria), líder de la Premier League con 9 puntos de ventaja sobre el City y vivo en las copas nacionales.