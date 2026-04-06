“Podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana mismo”: Trump amenaza a Irán si no reabre Ormuz

Este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene la capacidad de derrotar completamente a Irán en muy poco tiempo. “Todo Irán podría ser eliminado en una noche y podría ser mañana mismo”, dijo ante la prensa. De acuerdo con medios internacionales que cubrieron la rueda de prensa, esta frase hace parte de un ultimátum que Washington le puso a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el paso de petróleo en el mundo, antes de la madrugada del miércoles. Si no lo hace, la amenaza es atacar infraestructuras estratégicas, como puentes y centros energéticos, en cuestión de horas. Entérese: Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”

Trump advirtió sobre el plazo que le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Este es un periodo crítico. Tienen un periodo de, bueno, hasta mañana a las 8 de la noche. Les di una extensión. Les pidieron una extensión de 7 días, ¿verdad? Le dije, Steve, díganme 10 días. 10 días es hoy en realidad, así que les di 11, creo, indirectamente. Pensé que era inapropiado el día después del Easter. Quiero ser una persona buena. Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué pasa. Puedo decirles que están negociando. Creemos en buena fe... Estamos recibiendo la ayuda de algunos países increíbles que quieren que esto se termine, porque también les afecta. Mucha gente está afectada por esto. Pero les estamos dando... Les estamos dando hasta mañana, a las ocho de la noche, en la hora de la tarde.” Le puede interesar: Así funciona la plataforma PIX, el éxito brasileño odiado por Trump que eliminó el efectivo y derrotó a las tarjetas Mientras ese plazo avanza, la guerra no se detiene. Por el contrario, todo indica que va en aumento. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo dejó claro al respaldar al presidente: “Hoy se registrará el mayor número de ataques; mañana, incluso más que hoy”. Es decir, la ofensiva ya está en marcha y seguirá creciendo. Este escenario se da después de que se cayera una posible pausa en los combates. Durante el mismo lunes, tanto Estados Unidos como Irán descartaron un alto el fuego de 45 días que buscaba abrir la puerta a una negociación. Washington consideró que no era suficiente, y Teherán insistió en que solo aceptaría un acuerdo más amplio. Aun así, Irán presentó una nueva propuesta. Trump la calificó como “significativa”, pero dejó claro que todavía no cumple con lo que su gobierno exige.