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“Podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana mismo”: Trump amenaza a Irán si no reabre Ormuz

Donald Trump advirtió que “todo Irán podría ser eliminado en una noche y podría ser mañana mismo” si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes del miércoles, mientras los ataques estadounidenses se intensifican.

  • Trump amenaza a Irán: “Podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana mismo” si no reabre Ormuz. Foto: Getty
    Trump amenaza a Irán: “Podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana mismo” si no reabre Ormuz. Foto: Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene la capacidad de derrotar completamente a Irán en muy poco tiempo. “Todo Irán podría ser eliminado en una noche y podría ser mañana mismo”, dijo ante la prensa.

De acuerdo con medios internacionales que cubrieron la rueda de prensa, esta frase hace parte de un ultimátum que Washington le puso a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el paso de petróleo en el mundo, antes de la madrugada del miércoles. Si no lo hace, la amenaza es atacar infraestructuras estratégicas, como puentes y centros energéticos, en cuestión de horas.

Entérese: Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”

Trump advirtió sobre el plazo que le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Este es un periodo crítico. Tienen un periodo de, bueno, hasta mañana a las 8 de la noche. Les di una extensión. Les pidieron una extensión de 7 días, ¿verdad? Le dije, Steve, díganme 10 días. 10 días es hoy en realidad, así que les di 11, creo, indirectamente. Pensé que era inapropiado el día después del Easter. Quiero ser una persona buena. Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué pasa. Puedo decirles que están negociando. Creemos en buena fe... Estamos recibiendo la ayuda de algunos países increíbles que quieren que esto se termine, porque también les afecta. Mucha gente está afectada por esto. Pero les estamos dando... Les estamos dando hasta mañana, a las ocho de la noche, en la hora de la tarde.”

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Mientras ese plazo avanza, la guerra no se detiene. Por el contrario, todo indica que va en aumento. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo dejó claro al respaldar al presidente: “Hoy se registrará el mayor número de ataques; mañana, incluso más que hoy”. Es decir, la ofensiva ya está en marcha y seguirá creciendo.

Este escenario se da después de que se cayera una posible pausa en los combates. Durante el mismo lunes, tanto Estados Unidos como Irán descartaron un alto el fuego de 45 días que buscaba abrir la puerta a una negociación. Washington consideró que no era suficiente, y Teherán insistió en que solo aceptaría un acuerdo más amplio. Aun así, Irán presentó una nueva propuesta. Trump la calificó como “significativa”, pero dejó claro que todavía no cumple con lo que su gobierno exige.

En paralelo, los ataques ya han golpeado puntos clave dentro de Irán, entre ellos complejos petroquímicos en el sur del país, como South Pars y Marvdasht, evidenciando la presión diplomática y militar.

En medio de este contexto, Trump comenzó su intervención destacando una operación que presentó como un logro, el rescate de dos pilotos estadounidenses cuyo avión fue derribado en territorio iraní. “Estamos aquí para celebrar este éxito”, afirmó, y lo describió como “un rescate histórico”.

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Según explicó, el operativo fue complejo. Involucró decenas de aeronaves, maniobras para confundir al enemigo y un despliegue amplio para recuperar a los militares, uno de ellos herido y en una zona con presencia de fuerzas iraníes. “Nuestros soldados bajaron a la zona de verdad, lucharon contra el enemigo y salieron del suelo iraní sin bajas”, aseguró.

A ese relato se sumó el director de la CIA, John Ratcliffe, quien explicó que también hubo una estrategia de inteligencia para facilitar el rescate. “la CIA llevó a cabo una operación de desinformación destinada a sembrar confusión entre los iraníes que los perseguían sin descanso”, dijo.

Trump también dejó ver cómo interpreta lo que pasa dentro de Irán. Afirmó que percibe cambios en el liderazgo del país y que sus actuales interlocutores son “muchos más inteligentes, menos radicalizados”. Además, planteó un escenario interno más amplio que, según él, los iraníes “estarían dispuestos a sufrir por la libertad”. Incluso aseguró que Estados Unidos ha interceptado mensajes de ciudadanos iraníes que piden continuar con los bombardeos.

Con todo esto, Trump deja un mensaje contundente sobre un plazo en marcha. Los ataques ya están aumentando y la posibilidad de una pausa, por ahora, está lejos. Las próximas horas serán determinantes para saber si Irán responde o si la amenaza de una ofensiva aún mayor se convierte en realidad.

Siga leyendo: Ormuz en la mira: Trump amenaza a Irán tras fracaso de su ofensiva relámpago

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