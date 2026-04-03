La pasión de Cristo: cómo se hizo y dónde se puede ver la película de Mel Gibson en Colombia

Una de las películas imperdibles de Semana Santa es La pasión de Cristo del director estadounidense Mel Gibson. La reconocida cinta, estrenada en 2004 y que recrea algunos de los momentos centrales de la vida de Jesús, se ha convertido en una de las producciones más vistas durante esta época.
El film sigue a Jesús -interpretado por Jim Caviezel- durante sus últimas 12 horas antes de ser crucificado. Recrea escenas relatadas en la Biblia como la Agonía en el Huerto de los Olivos, la traición de Judas Iscariote, la Última Cena y el Sermón de la Montaña.
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Debido a la forma en que recrea la vida de Jesús y al éxito que tuvo en su estreno hace más de 20 años, La pasión de Cristo continúa transmitiéndose cada Semana Santa, y verla se ha convertido en una costumbre para muchos.
Uno de los aspectos que continúa causando sorpresa de esta película es la crudeza de sus escenas, algo que también fue alabado y criticado cuando llegó por primera vez a salas de cine. En 2004, la cinta recaudó más de 612 millones de dólares en todo el mundo, y algunos exaltaron la actuación del elenco, mientras que otros consideraron que continúa mucha violencia gráfica extrema.