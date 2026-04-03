La pasión de Cristo: cómo se hizo y dónde se puede ver la película de Mel Gibson en Colombia

Una de las películas imperdibles de Semana Santa es La pasión de Cristo del director estadounidense Mel Gibson. La reconocida cinta, estrenada en 2004 y que recrea algunos de los momentos centrales de la vida de Jesús, se ha convertido en una de las producciones más vistas durante esta época. El film sigue a Jesús -interpretado por Jim Caviezel- durante sus últimas 12 horas antes de ser crucificado. Recrea escenas relatadas en la Biblia como la Agonía en el Huerto de los Olivos, la traición de Judas Iscariote, la Última Cena y el Sermón de la Montaña. Lea: Viernes Santo: ¿qué significa y cuáles son sus cuatro momentos principales? Debido a la forma en que recrea la vida de Jesús y al éxito que tuvo en su estreno hace más de 20 años, La pasión de Cristo continúa transmitiéndose cada Semana Santa, y verla se ha convertido en una costumbre para muchos. Uno de los aspectos que continúa causando sorpresa de esta película es la crudeza de sus escenas, algo que también fue alabado y criticado cuando llegó por primera vez a salas de cine. En 2004, la cinta recaudó más de 612 millones de dólares en todo el mundo, y algunos exaltaron la actuación del elenco, mientras que otros consideraron que continúa mucha violencia gráfica extrema.

Así hicieron La pasión de Cristo, de Mel Gibson

La pasión de Cristo es la tercera película que Gibson hizo como director. Desde que comenzó a trabajar en el proyecto, el también actor tenía claro que quería utilizar dos lenguas antiguas. Por eso, después de terminar la escritura del guion, el cual hizo junto Benedict Fitzgerald, le envió el texto a un profesor universitario para que se encargara de la traducción al hebreo y al arameo. Además, durante el rodaje fueron consultados expertos en teología y también participaron varios sacerdotes, quienes realizaban misas en latín para el elenco de la producción.

La cinta fue grabada en varias ciudades italianas como Roma, Mattera y Craco, producida de manera independiente y contó con un presupuesto de aproximadamente 30 millones de dólares. La grabación de La pasión de Cristo tuvo varios pormenores y accidentes que pudieron llegarle hasta a costar la vida a algunos miembros del elenco. El desgaste físico de los largos meses de rodaje hicieron que Caviezel -quien también aparece en películas como Sonido de libertad y El conde de Montecristo- perdiera varios kilos. También tuvo hipotermia por estar tanto tiempo colgado en la cruz, al igual que una infección pulmonar y múltiples moretones. Le puede interesar: Semana Santa entre libros: 10 títulos para leer durante los días santos Sin embargo, el accidente más grave ocurrió cuando se encontraban grabando la escena del Sermón en la Montaña. En ese momento, cuando estaba en la cima, un rayo impactó a Caviezel y también a Jan Michelini, un asistente de dirección que se acercó a ayudarlo. Durante el rodaje, Jim también quedó con una cicatriz de 35 centímetros en su espalda producto de la escena de la flagelación. Aunque los actores que interpretaban a los soldados habían sido entrenados para el uso de los látigos y había un tronco de madera que protegía a Caviezel, este fue impactado directamente en dos ocasiones. El padecimiento de Jesús en estas escenas y en las del Viacrucis son reales. Jim tuvo que cargar una cruz de más de 70 kilos.

¿Dónde ver La pasión de Cristo, de Mel Gibson?

En los últimos años Gibson reveló que en sus planes está realizar una segunda parte de esta exitosa cinta. Son varios los detalles que se han dado a conocer: la película se llamará La resurrección de Cristo, se está filmando en Roma y su primera parte se estrenará el Viernes Santo de 2027 y la segunda, 40 días después, el Día de la Ascensión.