Tras el mostrador de su tienda de “fish and chips” cerca del Etihad Stadium, Sailish Parekh cuenta que la influencia del club ‘citizen’ ha transformado el este de Mánchester en estos veinte últimos años.

“Manchester City no es sólo un club aquí. Es en cierto modo un salvador”, dice Parekh, que ha sido testigo del cambio en esta ciudad del norte de Inglaterra desde la adquisición del Manchester City por un fondo de inversión emiratí en 2008.

Décadas de declive ligadas a la desindustrialización han dado paso a una profunda renovación urbana.

Los barrios de Ancoats y New Islington, característicos por sus ladrillos, se han llenado de edificios modernos, cafés y oficinas compartidas (coworking) donde antes se alzaban fábricas abandonadas.

“Cuando llegué hace once años, un taxista me dijo: ‘Un año antes no lo habría traído a este barrio’”, contó a la AFP Simon Martin, un ingeniero de sistemas de 44 años que vive en Ancoats.

Hoy en día aprecia una “comunidad agradable, muy bonita” y la presencia de “muchas más familias jóvenes”, aunque lamenta el fuerte aumento de los alquileres, que ha obligado a marcharse a los residentes con menos recursos.

Esta metamorfosis refleja la influencia del Manchester City y de su propietario, Abu Dhabi United Group (ADUG), dirigido por el jeque Mansur ben Zayed al-Nahyan, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos.

Los inversores emiratíes no solo propulsaron a los Sky Blues a la cima del fútbol europeo (ganaron por primera vez la Liga de Campeones en 2023), sino que inyectaron también capital en lo inmobiliario, a través de lotes municipales alquilados a precios beneficiosos para construir viviendas y espacios comerciales.

Esta corporación, dirigida por Manchester Life, una empresa inmobiliaria creada con el apoyo de la ciudad en 2014, es criticada por su falta de transparencia.

Una investigación de la Universidad de Sheffield, publicada en 2024 en la revista científica Antipode, ha concluido que la agrupación ha permitido una “captación del valor del suelo en beneficio de ADUG”, y denuncia una opacidad alrededor de Manchester Life y de las inversiones.