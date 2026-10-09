¿Cómo competir con Uber y DiDi? El gremio de las apps propone aliviar las cargas de los taxistas

La competencia entre los taxis tradicionales y las aplicaciones de movilidad como Uber y DiDi podría abrir otro frente de discusión en Colombia: reducir las cargas que debe asumir el taxismo para prestar el servicio. Esa es una de las propuestas de José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, gremio que reúne a plataformas digitales, quien considera que equiparar las condiciones entre ambos modelos también exige revisar las obligaciones que actualmente enfrenta el transporte público individual. “En Colombia es urgente desregular el taxismo”, afirmó López en entrevista con Blu Radio. Según explicó, los taxistas deben cumplir una serie de trámites y requisitos que, en su opinión, los hacen menos competitivos frente a conductores que prestan servicios mediante aplicaciones en vehículos particulares. Entre las obligaciones que mencionó están la expedición de certificados técnico-mecánicos con mayor frecuencia y la renovación anual de la licencia de conducción. Para el dirigente, revisar estos requisitos permitiría reducir costos y barreras de entrada en el sector, sin que la discusión sobre la regulación de las plataformas se limite a imponer nuevas exigencias a quienes trabajan con ellas. “Ojalá este proyecto de ley sea una oportunidad para avanzar en la desregulación del mundo de los taxis”, sostuvo López, quien planteó que la nivelación de las condiciones debe contemplar tanto las reglas para las aplicaciones como las obligaciones que recaen sobre los taxistas. La propuesta llega en medio de una nueva discusión legislativa sobre el transporte mediante plataformas digitales. El representante a la Cámara Daniel Briceño impulsa iniciativas relacionadas con las garantías de los conductores durante los controles de tránsito, la regulación de las aplicaciones y las condiciones del servicio de taxi. Le puede interesar: ¿Cambiar el jefe por un algoritmo? Los jóvenes ganan hasta $7 millones mensuales con las apps de movilidad

Las diferencias entre taxis y plataformas

Para Alianza In, la discusión debe partir de una realidad que ya está incorporada en la movilidad cotidiana de los colombianos. López aseguró que cada año se registran 21,5 millones de cuentas de usuarios que se movilizan mediante plataformas con vehículos particulares y cerca de 1,2 millones de cuentas de conductores que prestan esos servicios. El dirigente también señaló que alrededor de 200.000 cuentas de taxistas utilizan aplicaciones para conseguir viajes. Esa participación, afirmó, muestra que las plataformas no necesariamente son vistas como rivales por todos los integrantes del gremio amarillo, pues también pueden representar una herramienta para generar ingresos y conseguir pasajeros. “Puede que haya unos taxistas que se opongan a la regulación y están en su derecho, pero la mayoría de taxistas de a pie que alquilan un taxi, que logran con esfuerzo comprar uno, no ven en la plataforma un enemigo sino un medio de generación de ingresos y de viajes seguros”, dijo. Conozca también: Estudio aseguró que la seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín incrementó un 53% Sin embargo, la discusión sobre la competencia va más allá de la tecnología. López señaló que hay diferencias entre quienes se dedican de manera permanente al transporte individual y quienes utilizan las aplicaciones para complementar los ingresos de un empleo u otras actividades independientes. Ese contraste, a su juicio, debe tenerse en cuenta al revisar las condiciones de operación de ambos modelos. La propuesta de Alianza In busca que la regulación no solo establezca obligaciones para las plataformas y sus conductores, sino que también examine los requisitos que soporta el servicio tradicional de taxi. El gremio no plantea que todos los vehículos deban operar bajo condiciones idénticas sin considerar sus características. Su argumento es que las diferencias regulatorias deben revisarse para evitar que los trámites y las exigencias reduzcan la capacidad de competir de los taxistas.

Los proyectos que están en discusión

El debate también incluye las iniciativas anunciadas por el representante Daniel Briceño. Una de ellas busca modificar los procedimientos mediante los cuales las autoridades de tránsito verifican si un vehículo particular está prestando un servicio de transporte a través de una aplicación. La propuesta contempla establecer garantías frente a la revisión de los teléfonos celulares de los conductores y evitar que los pasajeros sean interrogados para determinar qué relación tienen con quien conduce. Briceño sostiene que las autoridades deben reunir las pruebas necesarias y respetar el debido proceso durante estos procedimientos. Lea más: Apps de transporte llegarán a los 125 municipios paisas El paquete de iniciativas también incluye cambios para el servicio de taxi. Entre las medidas mencionadas están permitir que los taxistas accedan a tarifas dinámicas y modificar las reglas de homologación para que puedan utilizarse vehículos distintos a los modelos tradicionales predominantes en el sector. Una tercera propuesta se relaciona con los patios y las grúas. La iniciativa plantea que, bajo determinadas condiciones, algunos vehículos inmovilizados puedan permanecer en el domicilio de sus propietarios mediante mecanismos de rastreo y control. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Estas medidas se suman al proyecto de regulación de la actividad económica que, según López, debe abordar asuntos como la seguridad, los seguros y el registro de las plataformas y sus conductores. Para el presidente de Alianza In, la falta de una normativa que responda a la expansión de estos servicios mantiene una brecha entre la realidad de la movilidad y las reglas vigentes. La discusión, en todo caso, enfrenta posiciones distintas. Mientras los representantes de las plataformas piden revisar las cargas del taxismo y establecer reglas para la operación de las aplicaciones, voceros del gremio de taxistas defienden que se mantengan controles que consideran necesarios para la seguridad de los usuarios y cuestionan que se equiparen las obligaciones de ambos modelos. Bloque de preguntas y respuestas: