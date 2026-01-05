Manchester United destituyó al técnico Rubem Amorim, ¿quién lo reemplazará?

Tras 14 meses en el cargo, en los que no ha podido devolver el prestigio perdido al Manchester United, el portugués Rubem Amorim dejó ser el técnico de los diablos Rojos, anunció este lunes el club.
Con el Manchester United, situado en la sexta posición de la Premier League (a 17 puntos del líder Arsenal) luego del empate del domingo en Leeds, la dirección del club tomó la decisión de cesar al técnico de 40 años. “Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en el torneo local”, explicó la entidad en su comunicado.