Falleció el actor Eric Dane, el famoso McSteamy de Grey’s Anatomy

El actor Eric Dane, recordado por su papel de cirujano plástico en la serie Grey’s Anatomy, el “Dr. McSteamy”, murió a los 53 años, informaron este jueves medios de Estados Unidos.
El año pasado, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig.
“Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS y otros medios.