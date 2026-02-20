Falleció el actor Eric Dane, el famoso McSteamy de Grey’s Anatomy

El actor Eric Dane, recordado por su papel de cirujano plástico en la serie Grey’s Anatomy, el “Dr. McSteamy”, murió a los 53 años, informaron este jueves medios de Estados Unidos. El año pasado, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig. “Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS y otros medios.

Dane, que nació en San Francisco, debutó en televisión en un episodio de 1991 de la serie Salvado por la campana. Comenzó a interpretar el papel que lo lanzó a la fama en Grey’s Anatomy en 2006, cuando dio vida al apuesto cirujano Mark Sloan. Apareció en 139 episodios hasta 2021. También participó en el drama de HBO Euphoria como Cal Jacobs el padre de Nate, interpretado por Jacob Elordi. Tras confesar que sufría ELA se volvió un abanderado de la enfermedad e iba registrando algunos inconvenientes físicos, como en junio de 2025 cuando explicó que su brazo derecho había dejado de funcionar por completo. En ese momento y en una entrevista al programa Good Morning América dijo además que aunque aún era capaz de caminar, temía “no poder hacerlo en un futuro cercano”.

En noviembre del año pasado se vio cómo el actor estaba en silla de ruedas y con mucha dificultad para movilizarse. Meses atrás también había manifestado que quería escribir un libro de memorias y así ayudar a la gente a comprender esta enfermedad. Puede leer: Ela, la enfermedad que tiene la mujer que optó por la eutanasia La idea es que el libro estuviera listo este año, ya el actor tenía incluso el nombre: Book of Days; A Memoir in Moments. Sobre este libro habló la editorial la The Open Field (parte de Penguin Random House), asegurando que la idea de Dane era generar una reflexión “sobre su propio tiempo y sobre cómo, en medio del ruido y el caos de la vida cotidiana, podemos aprender a celebrar los días que más importan”. Justo una de las fundadoras de la editorial es María Shriver, la exesposa de Arnold Schwarzenegger, quien escribió un sentido mensaje en X tras la muerte de Dane: “Me rompe el corazón esta devastadora noticia sobre Eric Dane. ¡Qué tragedia! Fue tan heroico al afrontar su diagnóstico. Usó su voz para que el mundo supiera cómo era vivir con ELA”.