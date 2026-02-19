Empresario denunció que le sustrajeron 600 millones de su cuenta bancaria sin su autorización: el banco respondió

El silencio habitual y rutinario en el interior de una sede bancaria en la ciudad de Villavicencio, Meta, se rompió en los últimos días tras conocerse una denuncia que tiene en vilo a una familia emprendedora del país. Le puede interesar: Entre lágrimas, ‘El chico de la ruana’ denunció por acoso a seguidor tras regalarle un viaje; tiene antecedentes por abuso sexual Desde el pasado martes 17 de febrero se han conocido varios videos en redes sociales de tres personas en modo de protesta dentro de una sede de Bancolombia de un centro comercial en esa ciudad, por lo que este jueves 19 estos clips se volvieron virales.

Y es que no fue un asalto convencional, sino el grito de auxilio de una familia de emprendedores de Puerto Gaitán que, encadenados y con carteles, denunciaron la sustracción de 600 millones de pesos de su cuenta bancaria empresarial sin autorización. En medio de esta protesta pacífica ante lo que consideran un fallo sistémico en los protocolos de seguridad de la entidad Bancolombia, un hombre junto a su esposa y su hija se hicieron virales al contar su historia, tras exigir respuesta. Por eso este jueves 19 de febrero el banco respondió.

¿Un movimiento millonario sin rastro de seguridad?

La denuncia, que se viralizó rápidamente a través de grabaciones en redes sociales, detalló una operación relámpago ocurrida el martes 17 de febrero. Según los afectados, la suma de 600 millones de pesos fue sustraída de su cuenta empresarial y desviada hacia la plataforma Nequi.

Una de las protestantes encadenada a la sede de Bancolombia en Villavicencio. FOTO: Captura video de redes sociales

El hecho ha generado una fuerte indignación en el sector comercial de los Llanos Orientales, dado que los fondos representan el capital de trabajo de su emprendimiento. Este presunto robo, según los afectados, habría sido sin su autorización y en tres consignaciones de 200 millones. Karina, una de las integrantes de la familia y portavoz durante la protesta, explicó la situación que los llevó a tomar medidas extremas frente a las oficinas del banco ubicado en Villavicencio. “El día de ayer sustrajeron de mi cuenta Bancolombia Empresarial 600 millones de pesos a un Nequi”. La ciudadana fue enfática al señalar la falta de soluciones inmediatas por parte de la institución. “El banco no me responde y por eso estoy aquí parada en este momento y estamos haciendo esta protesta pacífica para que nos escuchen, para que nos devuelvan el dinero, para que Bancolombia nos garantice a nosotros que tenemos nuestro dinero seguro dentro de su establecimiento”, expresó en ese momento.

La incógnita sobre la presunta vulnerabilidad del sistema

Mientras otra mujer de la familia permanecía encadenada a la entrada de la entidad, los demás miembros expusieron carteles para alertar a otros usuarios sobre lo ocurrido. La preocupación de los afectados radica en la aparente facilidad con la que se vulneraron los filtros de autenticación del banco, tales como los códigos token y los registros de cuentas receptoras. Karina advirtió sobre la repetición de estos incidentes según testimonios de terceros. “Hemos escuchado diferentes testimonios de personas que también han sufrido por lo mismo y que Bancolombia no les responde. Por eso estamos aquí, porque no queremos ser uno más, porque queremos que nos respondan y porque hoy podemos ser nosotros, pero el día de mañana pueden ser ustedes”, detalló en un video en redes sociales. Para la hija y joven empresaria de esta familia afectada, la responsabilidad es clara. “Así sea un peso o 600 millones de pesos que nos robaron a nosotros, Bancolombia debe responder porque debe garantizarle al usuario que su plata está segura dentro de la entidad”, expresó.

Tres transferencias y un derecho de petición

Giovanni Cerón, el empresario del municipio de Puerto Gaitán y padre y esposo de las mujeres presentes en la protesta, entregó detalles técnicos de la transacción al medio regional Noticias de Acacías y el Llano. El afectado habló sobre la rapidez del desfalco ocurrido en pleno mediodía del martes 17. “El día de ayer a las 12:45 del día hicieron tres transferencias a un Nequi por un valor de 600 millones de pesos. Consignaron sin autorización nuestra, de mi hija, sin los tokens, no pidieron autorización, no escribieron la cuenta, nada. Se pasaron los protocolos de seguridad por encima, hicieron lo que quisieron y sacaron del banco 600 millones de pesos”, sostuvo. Según Cerón, la respuesta administrativa de la entidad bancaria en ese momento, lejos de calmar los ánimos, aumentó la frustración de la familia emprendedora. Él informó que desde el banco les dijeron que debían poner un derecho de petición y esperar.

“Bancolombia tiene que responder por esos 600 millones de pesos que nosotros no autorizamos la sacada del banco. Solamente pasa uno una carta y dice ‘es un derecho de petición, hay que esperar diez o quince días hábiles pa’ que le contesten’. No, nosotros no estamos dispuestos a esperar porque ha sido fruto de nuestro trabajo”, sentenció Cerón. El empresario concluyó que no es admisible que el esfuerzo de una vida se pierda en cuestión de instantes y de esa manera. “Es el fruto de nuestra lucha aquí en nuestro departamento de poder trabajar y poder conseguir nuestras cosas, para que venga el banco y autorice la sacada de 600 millones de pesos de nuestra cuenta bancaria en tres minutos, no es justo”.

Bancolombia respondió ante la situación

Después de conocer toda esta situación, EL COLOMBIANO se comunicó este jueves 19 de febrero con Bancolombia para preguntarle sobre la situación y cuál ha sido su respuesta a los señalamientos de esta familia afectada. Desde la entidad compartieron un comunicado que es la posición de la empresa sobre el caso y cómo avanzan. Allí el banco confirmó que “su compromiso es acompañar cada caso de principio a fin, con el cliente en el centro y con el mayor rigor posible”. Además, revelaron que con respecto al cliente en Villavicencio “la situación fue gestionada mediante una investigación exhaustiva y que hemos mantenido comunicación permanente con él desde el momento en que reportó lo ocurrido”.