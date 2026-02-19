Empresario denunció que le sustrajeron 600 millones de su cuenta bancaria sin su autorización: el banco respondió

El silencio habitual y rutinario en el interior de una sede bancaria en la ciudad de Villavicencio, Meta, se rompió en los últimos días tras conocerse una denuncia que tiene en vilo a una familia emprendedora del país.
Desde el pasado martes 17 de febrero se han conocido varios videos en redes sociales de tres personas en modo de protesta dentro de una sede de Bancolombia de un centro comercial en esa ciudad, por lo que este jueves 19 estos clips se volvieron virales.