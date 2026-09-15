Manuela González, la goleadora que quiere llevar a Atlético Nacional a su primera estrella

Cada vez que salta al campo, Manuela Alexandra González Mendoza no juega sola. La delantera de Atlético Nacional lleva consigo diez razones poderosas para arrollar a cualquier rival: sus sobrinos. Son ellos quienes la llaman antes de cada pitazo inicial para desearle suerte y pedirle goles, los mismos que después ven convertidos en dedicatorias desde el césped.
Esta santandereana que ajusta dos años radicada en Medellín es feliz en Nacional y en la ciudad, dice que ama la calidez de la gente, vive tranquila y el Verde le proporciona todo para estar cómoda; por eso, siente un compromiso inmenso y lucha en cada entrenamiento y cada partido para darlo todo, como ella misma dice, “ya es hora de que Nacional sume su primera estrella en la Liga Femenina”, y por eso, junto a sus compañeras, saldrá este miércoles al césped del Atanasio Girardot dispuesta a buscar la victoria.
El duelo ante el Deportivo Cali está previsto para las 6:00 de la tarde, el ingreso es gratuito y Manuela y sus compañeras esperan contar con los aficionados verdolagas en las graderías apoyándolas. El juego además será transmitido por Win Sport y por Señal Colombia.
Con 31 años, y tras actuar en seis clubes colombianos (Generaciones Palmiranas, Atlético Bucaramanga, Atlético Huila, América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional), así como el Universitario de Deportes de Perú, Manuela sueña y quiere no solo ganar el título con las Verdolagas sino volver a jugar la Copa Libertadores femenina y a ser llamada de nuevo a la Selección Colombia.
Fuera de la cancha, dice que es tranquila, pero en el césped no solo sale a flote ese carácter de santandereana, sino esa fuerza. Para Manuela, el campo es el lugar donde además de ser feliz lo da todo, porque su forma de vivir el fútbol es así: luchando, peleando, dejando todo en la cancha.
Hablamos con la goleadora previo a la semifinal con el Cali y nos contó sus sueños y nos habló de su familia y el amor que siente por Nacional.