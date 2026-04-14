Marcelo Moreno Martins marcó doblete y lanzó una dedicatoria bastante particular a la selección Bolivia, eliminada del Mundial

El legendario delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, quien volvió tras una para larga a jugar con la ilusión de ser llamado a la selección de su país para la disputa del repechaje, se quedó con las maletas hechas porque el técnico Óscar Villegas no lo llamó para disputar la clasificación al Mundial.

Ahora, el goleador que volvió a la competencia y hace parte de Oriente Petrolero no solo ha regresado a las canchas, sino que con sus dos goles le dio la victoria a su equipo 2-1 ante Gualberto Villarroel San José, y su celebración, tras ser exaltado como el jugador del partido generó polémica.

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“Obviamente el triunfo para la hinchada y los dos goles, el de penal y de cabeza para Villegas. Solo voy a decir eso porque los goles son los que te dan la victoria y eso fue lo que hizo falta en el repechaje”, comentó Moreno Martins en las declaraciones oficiales.

También mencionó que hizo un sacrificio grande para volver, con una carrera de 17 años de Selección debía estar en el repechaje y Villegas se equivocó al no llamarlo, porque a Bolivia le hicieron falta goles para estar en el Mundial. “Se equivocó, la culpa fue toda de él, porque teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo dieron todo, pero faltaron los goles”.