Extécnico de Colombia va al Mundial: Carlos Queiroz estará en Norteamérica 2026, ¿a qué selección dirigirá?

El entrenador de 73 años, Carlos Queiroz, fue oficializado como nuevo seleccionador de Ghana a tan solo 59 días para el inicio de la Copa del Mundo, Norteamérica 2026. El exentrenador de la Selección Colombia suma su quinto mundial como director técnico.

En los anteriores cuatro mundiales también estuvo presente: Sudáfrica 2010 con Portugal, y Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 los dirigió en el banco de Irán (selección que amenazó con no ir a la Copa del Mundo de este año). Esta vez lo hará para Ghana.

El lunes 13 de abril fue un día movido en las oficinas de la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA), primero por el asesinato del futbolista Dominic Frimpong, y luego por el anuncio del que será el encargado de tomar el timón de la selección nacional para el Mundial.

Queiroz, que estuvo al frente de la selección colombiana desde febrero de 2019 hasta diciembre de 2020, ha pasado por 5 seleccionados más desde entonces: Egipto, Irán (con quien estuvo en Catar 2022), Catar, Omán y ahora Ghana.