¿Cuánto ganará Nacional por la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina?

Atlético Nacional ganará 2.5 millones de dólares por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina. Empezando 2025, el cuadro verde pagó 2.5 millones al Colombos Crew para quedarse con la ficha del futbolista vallecaucano, de 23 años. El extremo fue fundamental en la consecución de los títulos del cuadro verde en 2024 y por eso los directivos quisieron mantenerlo.
Lo consiguieron. Sin embargo, Hinestroza no tuvo el mismo rendimiento durante este temporada. De ser uno de los convocados por Néstor Lorenzo para los partidos de eliminatorias, el futbolista caleño pasó a no tener la relevancia esperada en partidos importantes, como los que disputó el cuadro verde en la Copa Libertadores, de la que salió en octavos de final tras perder la serie con Sao Paulo de Brasil.