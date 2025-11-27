“No me he perdido, yo soy un jugador joven que sigue aprendiendo”: Marino Hinestroza demostró madurez tras juego ante Junior

El peso que carga sobre sus hombros es directamente proporcional a la expectativa que su talento ha generado. Marino Hinestroza tiene unas habilidades excepcionales jugando fútbol. Su velocidad y capacidad para encarar han sido importantes para Atlético Nacional y lo llevaron este año, un par de veces, a estar entre los convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Hinestroza es un futbolista joven. Apenas tiene 23 años, pero su carrera es larga. En el cuadro verde, al que llegó a mediados de 2024 desde Estados Unidos, ha brillado como pocos. Sin embargo, en los últimos partidos no ha encontrado el nivel que mostró la temporada pasada, cuando con confianza plena decía que era el mejor futbolista de la liga colombiana.

El 2025 ha sido de altibajos para Marino. Desde que inició el año ha vivido algo de inestabilidad. En enero, el Columbus Crew lo quería de vuelta. El futbolista se quería quedar en Medellín. Nacional logró un acuerdo para quedarse con una parte de su ficha porque lo consideraba clave para hacer una buena Copa Libertadores. En el torneo continental se destacó, pero hubo juegos decisivos donde no brilló.

Por entonces querían llevárselo para el extranjero. Nacional pedía 8 millones de dólares. Los elencos que preguntaron por él no los pusieron sobre la mesa. Hinestroza se quedó en Nacional, pero no ha logrado encontrar la versión vistosa, de juego picante, alegre y efectivo –sobre todo esto–, que se le conoció.

¿Qué dijo Marino Hinestroza en el partido contra Junior?

En el Torneo Clausura del 2025, Hinestroza solo ha marcado dos de los siete goles que lleva en el año. Los otros fueron en el Apertura (4) y Libertadores (1). Por eso muchos se han preguntado qué ocurre, cuándo regresará al nivel que lo llevó a ser tenido en cuenta por el seleccionador nacional para los partidos de eliminatorias de este año.

En la rueda de prensa posterior al partido contra Junior de Barranquilla, válido por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares, que terminó empatado a un tanto, le preguntaron por cuándo volvería. Él respondió con una madurez que antes no se le conocía.

“No, no me he perdido. Sigo siendo el mismo y siempre lo seré. Cuando una persona se pierde es cuando no tiene visión y yo tengo muy claro a dónde quiero llegar, y más con este equipo. Así que esta vez no hay autocrítica, esta vez soy Marino Hinestroza y siempre lo seguiré siendo, independiente del resultado, independiente de la derrota o de la victoria”, dijo el futbolista.