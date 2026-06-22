Martín Demichelis llega al RB Leipzig: el ex-Bayern Múnich dirigirá al cuadro alemán tras la salida de Ole Werner

El antiguo internacional argentino Martín Demichelis, que jugó en el Bayern Munich en los años 2000 y que fue subcampeón del mundo en 2014, fue nombrado nuevo entrenador del RB Leipzig, así lo anunció el club alemán.

Con un contrato para dos temporadas, hasta junio de 2028, Demichelis, de 45 años, asume el puesto del alemán Ole Werner, destituido después de una sola temporada al frente del equipo.

Tercero en la Bundesliga por detrás de Bayern y de Borussia Dortmund, y clasificado para la Liga de Campeones, el Leipzig tuvo, sin embargo, un final de temporada irregular, con varias derrotas abultadas.

Demichelis llega desde el banquillo de Mallorca, equipo del que se hizo cargo en marzo para salvarlo del descenso. Pese a una victoria de prestigio contra el Real Madrid a principios de abril (2-1), no pudo evitar que el club insular bajase a Segunda División.