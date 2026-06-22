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Martín Demichelis llega al RB Leipzig: el ex-Bayern Múnich dirigirá al cuadro alemán tras la salida de Ole Werner

Su nuevo equipo está clasificado a la Liga de Campeones, tras terminar tercero, detrás de Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

  • El entrenador argentino Martín Demichelis llega al banco del RB Leipzig, tras pasar por el Mallorca en España. FOTO GETTY
    El entrenador argentino Martín Demichelis llega al banco del RB Leipzig, tras pasar por el Mallorca en España. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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El antiguo internacional argentino Martín Demichelis, que jugó en el Bayern Munich en los años 2000 y que fue subcampeón del mundo en 2014, fue nombrado nuevo entrenador del RB Leipzig, así lo anunció el club alemán.

Con un contrato para dos temporadas, hasta junio de 2028, Demichelis, de 45 años, asume el puesto del alemán Ole Werner, destituido después de una sola temporada al frente del equipo.

Tercero en la Bundesliga por detrás de Bayern y de Borussia Dortmund, y clasificado para la Liga de Campeones, el Leipzig tuvo, sin embargo, un final de temporada irregular, con varias derrotas abultadas.

Demichelis llega desde el banquillo de Mallorca, equipo del que se hizo cargo en marzo para salvarlo del descenso. Pese a una victoria de prestigio contra el Real Madrid a principios de abril (2-1), no pudo evitar que el club insular bajase a Segunda División.

En su comunicado, el Leipzig subraya que su nuevo entrenador también logró conseguir en unos pocos meses en Palma “cinco victorias, una racha de ocho partidos sin perder y actuaciones impresionantes contra varios otros grandes del campeonato”.

El exjugador de River Plate, Bayern Munich, Málaga, Atlético de Madrid, Espanyol de Barcelona y Manchester City, subcampeón del Mundial 2014 contra Alemania (1-0), se formó como entrenador en el Málaga y luego en el Bayern, donde se dirigió a los equipos juveniles.

Regresó a su club formador, River Plate, para ocupar su primer puesto como entrenador principal, y en su primera temporada (2023) conquistó el campeonato argentino.

Tras dos años en Buenos Aires, la exdefensa central se incorporó al CF Monterrey, pero no fue renovada un año más tarde.

“Quiero construir un equipo que practique un fútbol audaz, intenso y emocionante”, declaró el argentino, citado en el comunicado, en el que agregó que tiene “muchísimas ganas de dirigir al RB Leipzig en la Liga de Campeones”.

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