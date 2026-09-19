Video | Celebró por lo alto: Matías Orozco, convocado para la Selección Colombia de mayores, anotó su primer gol en España

Matías Orozco vive un sueño. El futbolista colombiano, de 18 años, anotó su primer gol en el fútbol europeo este sábado en el partido entre Castellón, club para el que juega, y el Tenerife por la segunda división del balompié ibérico. El criollo, que fue convocado por Néstor Lorenzo para la fecha FIFA extendida que viene entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, llegará lleno de confianza a la concentración del seleccionado nacional el domingo.