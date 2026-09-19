Primer hito en obra de Parque Medellín: tradicional pista de ciclismo y trote fue remodelada y entregada a la comunidad

Los amantes del trote y el ciclismo podrán regresar a uno de sus templos: la pista del Aeroparque Juan Pablo II, un tradicional escenario frecuentado a diario por miles de personas, adultos y niños, que estuvieron varios meses sin poder disfrutarlo debido a las obras del Gran Parque Medellín, que se adelantan en esta unidad deportiva y recreativa. Pues, tras reformas constructivas, que consistieron en una nueva superficie de pavimento, la ampliación a dos carriles del circuito de trote y el cerramiento, este sábado la Alcaldía de Medellín entregó el escenario a la comunidad, para que pueda volver a utilizarlo mientras se ajustan detalles pendientes. La pista multipropósito hace parte de los espacios deportivos utilizados por la ciudadanía para la práctica de ciclismo y el trote. El escenario fue cerrado temporalmente para realizar trabajos de renovación de la pista y demarcación del circuito. Según el alcalde Federico Gutiérrez, la renovación de la pista de 1,6 kilómetros hace parte de la fase 3 del megaproyecto Gran Parque Medellín, que registra un avance cercano al 80 % y cuenta con una inversión de más de $20.000 millones. Durante el cierre, se habilitaron alternativas para el trote y el entrenamiento en las Unidades Deportivas de Belén y Atanasio Girardot, y en el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque. Entérese: C5i de Medellín alcanza el 36 % de avance y será sede del ‘Escudo de las Américas’: así funcionará

La Alcaldía de Medellín reabrió la pista de 1,6 kilómetros para la práctica de trote y ciclismo tras completar los trabajos de repavimentación, ampliación de carriles y demarcación. Foto: Cortesía

“Vamos entregando por partes el parque. Ya entregamos la pista BMX Mariana Pajón, totalmente nueva. La semana entrante será la María Luisa Calle, completamente nueva, y hoy estamos en una pista renovada que entregamos en menos de un mes”, afirmó y agregó, en el parque habrá otra pista de 1.6 kilómetros con tapete de primer nivel, zona de esparcimiento y nuevo gimnasio. Esta pista Mariana Pajón fue entregada después de 11 meses de intervención, con trabajos en la superficie de competencia, base granular, drenajes, graderías, camerinos, iluminación, cerramientos y cubierta del partidor. Por su parte, la Unidad Deportiva María Luisa Calle registra más del 90 % de avance, con intervenciones en las pistas de hockey y velocidad, canchas de squash y, actualmente, en la pista de ruta. Las siguientes etapas contemplan el complejo de piscinas: dos olímpicas y dos de aprendizaje, además de nuevas circulaciones, graderías, zonas técnicas, sistemas hidráulicos y espacios exteriores.

Este polémico proyecto, que algunos políticos y activistas opositores a la Administración actual de Medellín, consideran inapropiado, al reclamar enfocar la inversión en otros aspectos como la salud y la vivienda, contempla una intervención de 210.000 metros cuadrados y una inversión superior a $223.000 millones. Para la Alcaldía, el Gran Parque Medellín es parte de un conjunto amplio de obras públicas en distintos sectores de la ciudad, 1.800 intervenciones. Un proyecto que se ejecuta con recursos públicos y que incluirá cerca de 4.000 metros cuadrados de playa y otros componentes deportivos. Como 1,2 hectáreas de zona de superficie acuática y los componentes para la práctica de deportes relacionados con el agua. Le puede interesar: Medellín tendrá un gran parque público con “mar” y playa para hacer hasta 39 deportes La idea, además, es sumar espacios para la práctica deportiva, la recreación y el descanso. La intervención también contempla la recuperación de sectores. “También habrá todo un tema de zonas de esparcimiento y un nuevo gimnasio. Ya demolimos el Coliseo Carlos Mauro Hoyos y vamos a empezar a construir ahí las dos piscinas olímpicas y las 2 semiolímpicas. Con eso vamos a duplicar el número de piscinas de la ciudad que es lo que más nos pide la gente”, señaló Gutiérrez Zuluaga. Entre los próximos retos con esta obra, que continúan dividiendo despertando aplausos y críticas, está la fase de zona acuática recreativa, que incluye nuevas piscinas, edificaciones, senderos, zonas de permanencia y sistemas para el tratamiento y manejo del agua. En esta fase, actualmente, se adelantan actividades de demolición.

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