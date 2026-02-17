“Nadie triunfa solo”: lo que dijo Pacho Maturana tras ser el único técnico colombiano entre los 50 mejores de la historia

El neerlandés Johan Cruyff fue elegido como el mejor director técnico de todos los tiempos en un listado publicado por Kodro Magazine. En la clasificación, Cruyff superó a entrenadores de la talla de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arrigo Sacchi y Carlos Bilardo.

En medio de ese selecto grupo aparece un nombre colombiano: Francisco Maturana. El técnico antioqueño ocupa la posición 29° y es el único representante del país en el escalafón, incluso por encima de entrenadores multicampeones como Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Vicente del Bosque, Luis Enrique y Joachim Löw.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Maturana recibió el reconocimiento con serenidad y profundidad reflexiva.

“Tiene un valor histórico, no solamente se refiere a Colombia, que no está, digamos, en cuestionamiento, sino que es coherente con lo que ha sido mi historia en esta profesión”, expresó.

El exseleccionador recordó que en 1993 ya había sido elegido como el mejor entrenador de América, un reconocimiento que, según explica, tiene sustento en logros concretos. En Sudamérica, señala, existen dos títulos mayores: la Copa Libertadores a nivel de clubes y la Copa América a nivel de selecciones.

Maturana conquistó la Libertadores de 1989 con Atlético Nacional y levantó la Copa América en 2001 con la Selección Colombia. Según recuerda, en la historia del fútbol sudamericano solo cuatro entrenadores han ganado ambos títulos, y él es uno de ellos.

“Es algo reconocido en América, reconocido en Conmebol y en muchas partes del mundo”, afirmó, dejando claro que más que alimentar nostalgias, el reconocimiento representa el cierre de una historia construida con coherencia.

Lejos de asumir el logro como un mérito individual, Maturana insistió en que nadie triunfa solo. Se definió como un técnico forjado en Atlético Nacional y destacó que el club ha sido cuna de entrenadores de talla internacional, como Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar y Reinaldo Rueda, entre muchos otros.

Para él, el reconocimiento también valida el trabajo formativo de la institución verdolaga, capaz de proyectar técnicos al escenario mundial.