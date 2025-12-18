Se le escapó otra vez al Medellín: Seis finales perdidas de las siete disputadas en la última década

La final de la Copa BetPlay 2025, disputada el pasado 17 de diciembre, fue el espejo de una década agridulce para el equipo del pueblo. El DIM llegó al duelo tras un semestre de altísimo nivel bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, quien logró darle un equilibrio táctico envidiable al equipo... hasta que llegó a instancias finales. El “Poderoso” fue el conjunto que mejor fútbol mostró en las fases previas de la Liga BetPlay, eliminando rivales con autoridad, y haciendo una muy buena campaña en paralelo durante la Copa. Sin embargo, ante Atlético Nacional, el destino volvió a ser esquivo. Con la última final por Copa, Independiente Medellín completó 6 finales perdidas de siete disputadas en la última década en todas las competencias y retoma la conversación sobre la inexplicable mala racha que el equipo poderoso atraviesa en los últimos años. Le contamos cuáles han sido estas finales y con quiénes las ha perdido.

Aunque Brayan León hizo estallar el estadio con un gol que terminó invalidado, la historia se sentenció al minuto 10 con Andrés Román, que tras un pasé de Camilo Cándido marcó el 1-0 definitivo para el verde.

A pesar de que el Medellín de Restrepo visitó constantemente el área rival, y convirtió a Washington Aguerre en figura determinante, la claridad desapareció en el último tramo. David Ospina, con la jerarquía de las mil batallas, enfrió el ímpetu de un equipo que terminó el año viendo como su rival de patio celebraba el título 37. Este golpe no es aislado; es el cierre de una línea histórica de frustraciones que comenzó exactamente hace 10 años y que paree no tener una explicación lógica desde lo deportivo. Puede leer: ¿Cómo ingresó la descomunal cantidad de pólvora al Atanasio Girardot en la final de Copa y quiénes responderán por estos hechos?

El inicio de la tragedia de Independiente Medellín

La racha negativa de esta década comenzó en el Torneo Apertura 2015. El Medellín de Leonel Álvarez fue una máquina en la fase regular: clasificó como cuarto, y en Playoffs eliminó a Junior y Tolima con una solvencia aplastante. En la final se midió al Deportivo Cali, y allí todo comenzó a oscurecerse. En el partido de ida en Palmaseca terminó 1-0 para los azucareros con gol de Harold Preciado. En la vuelta, el Atanasio hervía de ilusión con la remontada, pero el partido terminó con un empate por la mínima. Andrés Roa marcó para el Cali y Charles Monsalvo descontó para el DIM. Este fue el primer gran golpe de una serie de finales donde el equipo siempre llegaba como el candidato y salía con el subcampeonato.

Junior y Barranquilla son la piedra en el zapato del DIM

Tras el título de 2016 (la única alegría ante Junior con global 3-1), el DIM volvió a una final de Liga en 2018-II. Ese semestre fue histórico para los rojos: Germán Cano rompió todos los récords de goles en torneos cortos con 20 tantos. El Medellín, era lejos, el equipo más peligroso del torneo. Sin embargo, en la ida en el Metropolitano, el equipo sufrió un naufragio defensivo y perdió 4-1, con goles de Luis Díaz, James Sánchez, Teófilo Gutiérrez y Marlon Piedrahita, Cano marcó el descuento. Entérese: DIM, ante Liverpool de Uruguay en la fase previa de la Copa Libertadores-2026 En la vuelta, el DIM fue una aplanadora y ganó 3-1 con doblete de Cano y uno de Juan Fernando Caicedo, pero el 5-4 global le dio la estrella al Junior, dejando al goleador histórico sin trofeo.

La insólita noche ante el Pereira en 2022

En el Clausura 2022, el fenómeno de la superioridad no traducida en títulos llegó a su punto máximo. Bajo la dirección de David González, el Medellín hizo un cuadrangular espectacular, y llegó a la final contra el modesto Deportivo Pereira de Alejandro Restrepo. Tras un 1-1 en la ida en el Atanasio con goles de Diber Cambindo y Leonardo Castro, la vuelta en el Hernán Ramírez Villegas terminó 0-0. El DIM, que tenía una nómina mucho más costosa y venía jugando un fútbol de posesión envidiable, cayó en los penales 4-3. Así, una vez más, el equipo que dominó el semestre se quedó viendo la primera estrella histórica del conjunto “Matecaña”.

El drama en los penales frente a Junior en 2023

En 2023-II, el Medellín volvió a ser el mejor equipo del año, y la historia terminó igual que las anteriores. Bajo el mando de Alfredo Arias, el rojo fue segundo en la reclasificación y dominó su grupo en los cuadrangulares. Le podría interesar: La Copa Sudamericana y la Libertadores-2026 empiezan a tomar forma: este jueves es el sorteo La final contra Junior fue un drama digno de novela: derrota 3-2 en Barranquilla con doblete de Bacca y uno de Enamorado para Junior; Ortiz y Varela marcaron para el DIM; y victoria 2-1 en la vuelta con goles de Joaquín Varela y Edwin Cetré. Con el global 4-4, todo se decidió desde el punto blanco.

Daniel Torres, el capitán y referente de ese gran semestre, falló su cobro y el Junior se impuso 5-3. Y nuevamente el fútbol premió al que fue más efectivo, no al más regular del torneo.

El 2025: un año de doble frustración para el DIM

Antes de la caída por Copa ante Atlético Nacional, el Medellín ya había tropezado en el primer semestre de 2025. En la final de la Liga BetPlay contra Independiente Santa Fe, el proceso de Alejandro Restrepo ya mostraba sus mejores cartas, siendo un equipo sólido y difícil de batir.

Pero la historia no cambió: un Medellín que propuso y un rival que aprovechó los errores mínimos. Esa final perdida ante el León capitalino 2-1 en el Atanasio Girardot, fue el preludio de lo que se vivió el pasado 17 de diciembre ante Nacional. Seis finales perdidas en diez años para un equipo que, irónicamente, siempre está entre los mejores del país.

