Se le escapó otra vez al Medellín: Seis finales perdidas de las siete disputadas en la última década

La final de la Copa BetPlay 2025, disputada el pasado 17 de diciembre, fue el espejo de una década agridulce para el equipo del pueblo. El DIM llegó al duelo tras un semestre de altísimo nivel bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, quien logró darle un equilibrio táctico envidiable al equipo... hasta que llegó a instancias finales.
El “Poderoso” fue el conjunto que mejor fútbol mostró en las fases previas de la Liga BetPlay, eliminando rivales con autoridad, y haciendo una muy buena campaña en paralelo durante la Copa. Sin embargo, ante Atlético Nacional, el destino volvió a ser esquivo.
Con la última final por Copa, Independiente Medellín completó 6 finales perdidas de siete disputadas en la última década en todas las competencias y retoma la conversación sobre la inexplicable mala racha que el equipo poderoso atraviesa en los últimos años. Le contamos cuáles han sido estas finales y con quiénes las ha perdido.